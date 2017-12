தங்கம் பவுனுக்கு ரூ.128 உயர்வு

சென்னையில் நேற்று பவுனுக்கு ரூ.128 உயர்ந்து ரூ.22 ஆயிரத்து 248-க்கு விற்பனை ஆனது.

சர்வதேச அளவில் தங்கம் விலை நேற்று திடீரென உயர்வு காணப்பட்டது. இதனால், உள்ளூரிலும் நேற்று தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது. சென்னையில் தங்கம் விலை நேற்று பவுனுக்கு ரூ.128 உயர்ந்து ரூ.22 ஆயிரத்து 248-க்கு விற்கப்பட்டது. 22 கேரட் கொண்ட ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.2 ஆயிரத்து 781-க்கு விற்கப்பட்டது. இதுவே, நேற்று முன்தினம் ஒரு கிராம் ரூ.2 ஆயிரத்து 765-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.

புத்தாண்டு, பொங்கல் பண்டிகை நாட்கள் நெருங்கி வருவதால், தங்கத்தின் தேவை கூடியுள்ளதால் விலை அதிகரித்துள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.

Source: The Hindu

English summary

A sum of gold to rise in Government

A sum of £ RS.128 in Chennai yesterday soared to 22,750 thousand 248-sold