காங்கிரஸ் அமளி மக்களவை ஒத்திவைப்பு

மக்களவை நேற்று காலை கூடியதும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் மல்லிகார்ஜூன கார்கே, ‘‘கர்நாடகாவில் ஒரு நிகழ்ச்சியில் பேசிய மத்திய இணை அமைச்சர் அனந்த் குமார் ஹெக்டே மதச்சார்பின்மை குறித்தும் அரசியல் சாசனம் குறித்தும் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கருத்து தெரிவித்துள்ளார். அவரை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும்’’ என்றார். தொடர்ந்து காங்கிரஸ் உறுப்பினர்கள் அமளியில் ஈடுபட்டனர்.

இதனால் அவை பிற்பகல் வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது. பிற்பகலிலும் இதே நிலை நீடித்ததால் மக்களவை நாள் முழுவதும் ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

Source: The Hindu

