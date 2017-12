தேன்கனிக்கோட்டை, அஞ்செட்டியில் குட்டிகளுடன் முகாமிட்டு 70 யானைகள் அட்டகாசம்

தேன்கனிக்கோட்டை : தேன்கனிக்கோட்டை, அஞ்செட்டி பகுதியில் குட்டிகளுடன் 70 யானைகள் முகாமிட்டு ராகி, துவரை, அவரை பயிர்களை நாசம் செய்து வருகின்றன. கடும் பனியால் யானைகளை விரட்டுவதில் தொய்வு ஏற்பட்டுள்ளது. கர்நாடக மாநிலம் பன்னார்கட்டா வனப்பகுதியிலிருந்து வந்துள்ள 100க்கும் மேற்பட்ட யானைகள், கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஜவளகிரி, தேன்கனிக்கோட்டை, அஞ்செட்டி வனப்பகுதியில் முகாமிட்டுள்ளன. கடந்த 2 மாதங்களாக அட்டகாசம் செய்யும் யானைகள் ராகி, அவரை, துவரை, சோளம், தக்காளி, நெல், முட்டைகோஸ் உட்பட பயிர்களை நாசம் செய்து வருகின்றன. இந்நிலையில், தேன்கனிக்கோட்டை வனப்பகுதியில் 40 யானைகள், அஞ்செட்டி வனப்பகுதி பனைகாட்டில் 30 யானைகள் என 70 யானைகள் முகாமிட்டுள்ளன. இவற்றில் 40 யானைகள் தேன்கனிக்கோட்டை வனப்பகுதி மரகட்டா, நொகனூர், சந்தனப்பள்ளி, இருதுக்கோட்டை, ஏணிமுச்சந்திரம், ஆலல்லி, ஜார்கலட்டி, திம்மசந்திரம், மேலகவுண்டனூர், பேவநத்தம் பகுதியிலும், மேலும் 30 யானைகள், அஞ்செட்டி வனப்பகுதி குந்துக்கோட்டை வனப்பகுதியிலும் முகாமிட்டுள்ளன. இந்த யானைகள், அப்பகுதி கிராமங்களில் அறுவடை செய்துள்ள ராகி பயிர்களை நாசம் செய்து வருகின்றன. அதேசமயம், பனிப்பொழிவு அதிகமாக இருப்பதால், யானைகளை விரட்டுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்நிலையில், கடந்த 2 வாரத்திற்கு முன், ஓசூர் அருகே சானமாவு வனப்பகுதிக்கு 5 யானைகள் வந்தன. இந்த யானைகள் சானமவு, பீர்ஜேப்பள்ளி, ராமபுரம், கோனேரிப்பள்ளி, காமன்தொட்டி உள்ளிட்ட வனப்பகுதி கிராமங்களில் புகுந்து பயிர்களை சேதப்படுத்தி வந்தன. இந்த நிலையில், 3 நாட்களுக்கு முன்பு மேலும் 5 யானைகள் சானமாவு வனப்பகுதிக்கு வந்தன. இதனால் யானைகளின் எண்ணிக்கை 10 ஆகியுள்ளது. இதில், 7 யானைகள் ஒரு பிரிவாகவும், 3 யானைகள் தனியாகவும் சுற்றி வருகின்றன. யானைகள் பகல் நேரங்களிலும் கிராம பகுதிகளில் சுற்றி வருவதால், பொதுமக்கள் அச்சம் அடைந்துள்ளனர். இதையடுத்து, யானைகளை உடனடியாக வனப்பகுதிக்கு விரட்ட வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

In denkanikottai, anjetty kids Camping with this superb 70 elephants

Denkanikottai, anchetty: denkanikottai in an area with 70 kids b