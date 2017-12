அரசியல் லாபத்திற்காக பொய் பேசுவதா?- பாஜகவுக்கு ராகுல் காந்தி கண்டனம்

நாட்டின் அரசியல் அமைப்புச் சட்டத்தின் மீது பாஜக தாக்குதல் நடத்துகிறது, அரசியல் லாபத்திற்காக பாஜக பொய்யை பயன்படுத்துகிறது என, காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த மத்திய இணையமைச்சர் அனந்தகுமார் ஹெக்டே நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசுகையில் ‘‘மதச்சார்பின்மைவாதிகள், முற்போக்காளர்கள் என கூறிக்கொள்பவர்கள், உண்மையில் தங்கள் பெற்றோர் மற்றும் தங்கள் ரத்தத்தின் அடையாளம் இல்லாதவர்கள். இதுபோன்ற அடையாளம் மூலம்தான் ஒருவர் சுயமரியாதையை பெற முடியும். அரசியல் அமைப்புச் சட்டத்தில் உள்ள மதச்சார்பின்மை என்ற வாசகத்தை மாற்ற வேண்டும். இதற்கான முயற்சியில் பாஜக அரசு ஈடுபடும்’’ என பேசினார்.

இதற்கு பல்வேறு தரப்பினரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்கட்சிகள் நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று அமளியில் ஈடுபட்டன.

இந்நிலையில் டெல்லியில் இன்று (வியாழன்) காங்கிரஸ் நிறுவன நாள் கூட்டம் நடைபெற்றது. இதில் காங்கிரஸ் தலைவர் ராகுல் காந்தி கலந்து கொண்டு பேசியதாவது:

“நாட்டின் அரசியல் அமைப்புச் சட்டம் பாஜகவால் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகிவருகிறது, அரசியல் சட்டத்தை பாதுகாப்பது காங்கிரஸின் கடமை.. அரசியல் லாபத்திற்காக பாஜக பொய்யை பயன்படுத்துகிறது. ஆனால் காங்கிரஸ் உண்மையின் பக்கம் உள்ளது. தேர்தல்களில் தோல்வியை தழுவினாலும் காங்கிரஸ் உண்மையின் பக்கமே உள்ளது. உண்மையை காங்கிரஸ் எப்போதும் கைவிடாது” எனக்கூறினார்.

