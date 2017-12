சென்னை: அரியலூர் மாணவி அனிதாவின் சகோதரருக்கு அரசு பணி வழங்க உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. சுகாதாரத்துறையில் அரசுப்பணி வழங்கி முதல்வர் பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார்.

Source: Dinakaran

English summary

Ariyalur Government work, the brother of the girl Anita

Chennai: ariyalur Government provided for boys and girls Anita’s brothers had actually