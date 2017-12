ஈரோடு : தாராபுரம் அருகே பழனி பாதயாத்திரை சென்ற பக்தர்கள் மீது அரசு பஸ் மோதியதில் 6 பேர் உயிரிழந்த சம்பவத்தை தொடர்ந்து ஈரோடு வழியாக பழனி பாதயாத்திரை செல்லும் பக்தர்களுக்கு நேற்று ஒளிரும் ஸ்டிக்கர் வழங்கப்பட்டது. இதனை மாவட்ட எஸ்.பி.,சிவக்குமார் தொடங்கி வைத்தார். திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் அருகே கோனாபுரம் பிரிவு பகுதி வழியாக தாராபுரத்தை சேர்ந்தவர்கள் பழனிக்கு பாதயாத்திரை சென்று கொண்டிருந்தனர். அப்போது அவ்வழியாக திருப்பூரில் இருந்து மதுரைக்கு வந்த அரசு பஸ் பாதயாத்திரை சென்ற பக்தர்கள் கூட்டத்திற்குள் புகுந்ததில் 4 பெண்கள் உட்பட 6 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர். இதனை தொடர்ந்து தைப்பூச திருவிழாவையொட்டி பழனிக்கு பாதயாத்திரை செல்லும் பக்தர்கள் பாதுகாப்பாக செல்வதற்கு ஈரோடு மாவட்ட காவல்துறை சார்பில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. அதன்படி நேற்று ஈரோடு கருங்கல்பாளையம் அய்யப்பன் கோயிலில் பழனிக்கு பாதயாத்திரை செல்லும் பக்தர்களுக்கு ஒளிரும் ஸ்டிக்கர் வழங்கப்பட்டது. இந்நிகழ்ச்சிக்கு மாவட்ட எஸ்.பி.,சிவக்குமார் தலைமை தாங்கி பக்தர்களுக்கு ஸ்டிக்கர் ஒட்டினார். இதில் ஆண் பக்தர்களுக்கு சட்டையின் ஸ்டிக்கரிலும், பெண் பக்தர்களுக்கு தொப்பியிலும் ஒளிரும் ஸ்டிக்கரை ஒட்டினார். இதில் போக்குவரத்து டி.எஸ்.பி.சேகர் மற்றும் போக்குவரத்து போலீசார் பலர் கலந்து கொண்டனர். ஈரோடு மாவட்டத்தில் லட்சுமி நகர், கருங்கல்பாளையம் செக்போஸ்ட், கவுந்தப்பாடி, கோபி, அந்தியூர், சென்னிமலை, அவல்பூந்துறை, கொடுமுடி, சத்தி, பெருந்துறை உள்ளிட்ட பகுதிகள் வழியாக பாதயாத்திரை செல்லும் பக்தர்களுக்கு ஒளிரும் ஸ்டிக்கர் ஒட்ட நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.

