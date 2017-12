உ.பி.யில் கடும் குளிர்: வீடில்லாதவர்க்கும், ஏழைகளுக்கும் நிவாரணம்- யோகி உத்தரவு

கடந்த சில நாட்களாக கடுமையான குளிர் மற்றும் மோசமான வானிலை காரணமாக பாதிக்கப்பட்டுள்ள வீடில்லாதவர்களுக்கும், ஏழைகளுக்கும் நிவாரணம் அளிக்க வேண்டும் என்று அனைத்து மாவட்ட நீதிபதிகளுக்கும் உ.பி. முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

இதுகுறித்து பேசிய அவர், ”மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளை தொடர்ந்து அதிகாரிகள் கண்காணிக்க வேண்டும். இந்த விவகாரத்தில் எந்தக் காரணம் கொண்டும் கருணை காட்டக்கூடாது” என்று தெரிவித்துள்ளார்.

யோகி ஆதித்யநாத்தின் இந்த முன்னெடுப்பு குறித்து பேசிய மாநில அரசின் செய்தித் தொடர்பாளர், ”அனைத்து மாவட்டங்களிலும் உரிய முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடுகளுக்கும் மீட்பு நடவடிக்கைகளுக்கும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன.

அத்துடன் இரவு தங்குமிடங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. நெருப்பு மூட்டி குளிர்காயவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. தேவைப்படுபவர்களுக்கு இலவச போர்வைகளும் விநியோகிக்கப்படுகின்றன.

குறிப்பாக புதன்கிழமை வரை மாநிலம் முழுவதும் 23,657 இடங்களில் நெருப்பு மூட்டப்பட்டுள்ளது. 1,64,276 போர்வைகள் இலவசமாக வழங்கப்பட்டுள்ளன. 708 இரவு தங்குமிடங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன” என்றார்.

