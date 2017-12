மதச்சார்பின்மை பற்றிய சர்ச்சை பேச்சு: மன்னிப்பு கோரினார் மத்திய அமைச்சர் அனந்த்குமார் ஹெக்டே

மதச்சார்பின்மை பற்றி சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசிய மத்திய இணையமைச்சர் அனந்த்குமார் ஹெக்டே, மக்களவையில் இன்று மன்னிப்பு கோரினார்.

கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த மத்திய இணையமைச்சர் அனந்த்குமார் ஹெக்டே நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசுகையில் ‘‘மதச்சார்பின்மைவாதிகள், முற்போக்காளர்கள் என கூறிகொள்பவர்கள், உண்மையில் தங்கள் பெற்றோர் மற்றும் தங்கள் ரத்தத்தின் அடையாளம் இல்லாதவர்கள். இதுபோன்ற அடையாளம் மூலம்தான் ஒருவர் சுயமரியாதையை பெற முடியும். அரசியல் அமைப்புச் சட்டத்தில் உள்ள மதச்சார்பின்மை என்ற வாசகத்தை மாற்ற வேண்டும். இதற்கான முயற்சியில் பாஜக அரசு ஈடுபடும்’’ என பேசினார்.

இதற்கு பல்வேறு தரப்பினரும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர். காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்கட்சிகள் நாடாளுமன்றத்தில் நேற்று கடும் அமளியில் ஈடுபட்டன. இதனால் இரு அவைகளும், நேற்று பலமுறை ஒத்தி வைக்கப்பட்டன.

இந்நிலையில் மக்களவை இன்று (வியாழன்) காலை தொடங்கியது, அமைச்சர் அனந்த்குமார் ஹெக்டே பேசினார்.

அப்போது அவர் கூறுகையில் ‘‘எனது பேச்சு தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது. அரசியல் சட்டத்தையும், நாடாளுமன்றத்தையும் நான் மிகவும் மதிக்கிறேன். அதுபோலவே பாபாசாகேப் அம்பேத்கரையும் மிகவும் மதிக்கிறேன். அரசியல் சட்டம் என்பது என்னை பொறுத்தவரை மிக உயர்ந்தது. இதில் கேள்விக்கே இடமில்லை. நாட்டின் குடிமகனாக அதற்கு எதிராக செயல்பட மாட்டேன். எனினும் இதற்காக மன்னிப்பு கோருவதில் எனக்கு தயக்கம் எதுவுமில்லை’’ எனக்கூறினார்.

The controversy over speech, secularism: Union Minister apologized anandhkumar hegde

