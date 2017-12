காலிங்கராயன் வாய்க்காலில் 4ம் சுற்றுக்கு தண்ணீர் திறப்பு

ஈரோடு :காலிங்கராயன் வாய்க்காலில் விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று 4ம் சுற்றுக்கு முன்கூட்டியே தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது.

பவானிசாகர் அணையில் இருந்து கீழ்பவானி, தடப்பள்ளி அரக்கன்கோட்டை, காலிங்கராயன் உள்ளிட்ட பாசனங்களுக்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது. தண்ணீர் இருப்பை கருத்தில் கொண்டு சுழற்சி முறையில் பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது. 5 சுற்றுகள் தண்ணீர் திறக்கப்பட உள்ள நிலையில், 3ம் சுற்று காலக்கெடு முடிவடைந்ததையடுத்து, கடந்த 19ம் தேதி கீழ்பவானி வாய்க்காலில் தண்ணீர் நிறுத்தப்பட்டது. இதே போல 20ம் தேதி காலிங்கராயன் வாய்க்காலில் பாசனத்திற்கு திறக்கப்பட்டிருந்த தண்ணீர் நிறுத்தப்பட்டது. நான்காம் சுற்றுக்கு தண்ணீர் வரும் 30ம் தேதி திறக்கப்பட வேண்டிய நிலையில் காலிங்கராயனில் முன்கூட்டியே நேற்று காலை முதல் பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது. விவசாயிகளின் வேண்டுகோளை ஏற்று முன்கூட்டியே தண்ணீர் திறக்கப்பட்டதாகவும் அடுத்த மாதம் 14ம் தேதி வரை நான்காம் சுற்றுக்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட உள்ளதாக விவசாயிகள் தெரிவித்தனர்.

