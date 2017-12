இறைச்சி உணவுகளை காட்சிப்படுத்தக் கூடாது: கடைகளுக்கு தெற்கு டெல்லி பாஜக மாநகராட்சி உத்தரவு

கோழி, ஆட்டிறைச்சி, மாட்டிறைச்சி உள்ளிட்ட இறைச்சி உணவுகளை வெளியில் தெரியும் படியாகக் காட்சிப்படுத்த வேண்டாம், இது சுகாதாரத்துக்குக் கேடு மற்றும் மக்கள் உணர்வுகளைப் பாதிப்பது என்று கூறி தெற்கு டெல்லி மாநகராட்சி இறைச்சிக் கடைகளுக்கு உத்தரவு போட்டுள்ளது.

மாமிசமாகவோ, சமைத்த நிலையிலோ காட்சிப்படுத்துவது மக்கள் உணர்வுகளை பாதிக்கும் என்றும், சுகாதாரமல்ல என்றும் உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளதாக பாஜக தரப்பு கூறியுள்ளது.

பாஜக ஆளும் தெற்கு டெல்லி மாநகராட்சி இட்டுள்ள இந்த புதிய ஆணை சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவைத் தலைவர் ஷீகா ராய் இது குறித்து கூறும்போது, “இறைச்சியைப் பார்க்கும் மக்கள் பாதிக்கப்படுவார்கள்” என்று கூறியதோடு சுகாதாரப் பிரச்சினையும் உள்ளது என்றார்.

காக்ரோலா கிராம கவுன்சிலர் இந்த தீர்மானத்தை தனியே கொண்டு வந்தார். இதனையடுத்து இதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தனிநபர் தீர்மானம் என்பதால் இது கமிஷனர் பார்வைக்கு அனுப்பப்படும். இது டெல்லி முனிசிபல் கார்ப்பரேஷன் சட்டத்துக்கு பொருந்துமா என்று ஆய்வு செய்யப்படவுள்ளது. அவர் இதனை ஏற்றுக் கொள்ளலாம் அல்லது நிராகரிக்கலாம் என்று கூறப்படுகிறது.

தெற்கு டெல்லி மாநகராட்சிக்குட் பட்ட பகுதியில் இறைச்சிக்கடைகள் பிரபலமானவை. மாட்டிறைச்சி, ஆட்டிறைச்சி, கோழி இறைச்சி ஆகியவை அங்கு கடைகளில் பிரசித்தம். பொதுவாக என்ன இருக்கிறது என்று மக்கள் தெரிந்து கொள்ளவே அது காட்சிக்கு வைக்கப்படுகிறது. இறைச்சிகளை வெளியே காட்சிக்கு வைக்கவில்லை எனில் கடை இறைச்சிக் கடையாகவே தெரியாமல் போகலாம்.

மாநகராட்சியில் பெரும்பான்மை வைத்திருப்பதற்காக இத்தகைய எதேச்சதிகார உத்தரவுகளை பாஜக எடுப்பதாக காங்கிரஸ் கட்சி சாடியுள்ளது.

ஆனால் பொதுச்சுகாதார கோணத்திலிருந்தே இந்த முடிவு எட்டப்பட்டுள்ளது, ‘அருவருப்பினால்’ அல்ல என்று பாஜக நியாயப்படுத்துகிறது. மக்களின் உணர்வுகளை பாதிக்கும் என்பது சரியான வாதமாக இல்லை என்று அங்கு இறைச்சிக் கடை வைத்திருப்பவர்கள் உணர்வதாக அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.

Source: The Hindu

English summary

Meat dishes should not be displayed: to South Delhi BJP Corporation shop orders

