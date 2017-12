வைத்தீஸ்வரன்கோயில் பேருந்து நிலையத்திற்குள் பஸ்கள் வருமா?

சீர்காழி : வைத்தீஸ்வரன்கோயில் பேருந்து நிலையத்திற்குள் பேருந்து வந்து செல்ல அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று பக்தர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். சீர்காழி அருகே வைத்தீஸ்வரன்கோயிலில் வைத்தியநாத சுவாமி தையல்நாயகி அம்பாள் உடனாகிய கோயில் அமைந்துள்ளது. இக்கோயிலில் நவக்கிரங்களில் ஒன்றான செவ்வாய் தனி சன்னதியில் எழுந்தருளி அருள்பாலித்து வருகிறார். மேலும் 18 சித்தர்களில் முதன்மையான தன்வந்தரி சித்தர் இக்கோயிலில் ஜீவசமாதி அடைந்துள்ளார். இத்தகைய புகழ் பெற்ற கோயிலுக்கு வெளி மாநிலம் மற்றும் வெளி மாவட்டங்களிலிருந்து தினந்தோறும் ஏராளமான பக்தர்கள் வந்து சுவாமி தரிசனம் செய்து செல்கின்றனர். கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்களின் நலன் கருதி வைத்தீஸ்வரன்கோயிலில் பேருந்து நிலையம் கட்டப்பட்டது. ஆனால் இந்த பேருந்து நிலையத்திற்குள் கடந்த சில ஆண்டுகளாக பேருந்துகள் உள்ளே செல்லாமல் பக்தர்களையும், பயணிகளையும், பேருந்து நிலையத்திற்கு வெளியில் இறக்கி விட்டு செல்கின்றன. இதனால் பயணிகள், பக்தர்கள் மழை, வெயில் காலங்களில் மிகுந்த சிரமங்களுக்கிடையே பேருந்து நிலையத்திற்கு வெளியே நின்று பேருந்தில் செல்லும் நிலை இருந்து வருகிறது. பேருந்து நிலையத்திற்குள் பஸ் சென்று வர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென பக்தர்கள், பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். பக்தர்கள் புகார் தெரிவிக்கும் போது அதிகாரிகள் சில நாட்கள் வந்து பேருந்துகளை உள்ளே அனுப்புகின்றனர். பின் வழக்கம் போல் பேருந்து நிலையத்திற்குள் பஸ்கள் செல்வதில்லை. இதுபோன்ற சம்பவம் தொடர் கதையாக பல ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வருகிறது. எனவே நிரந்தரமாக பேருந்து நிலையத்திற்குள் பஸ் சென்று வர ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

Vaitheeswaran temple within the bus station the bus when it comes?

