அதிமுகவில் இருந்து தினகரன் ஆதரவாளர்கள் 43 பேர் கூண்டோடு நீக்கம்

தினகரன் வெற்றி..ஓ.பி.எஸ் – ஈ.பி.எஸ் என்ன சொல்கிறார்கள்?- வீடியோ

சென்னை : அதிமுகவிலிருந்து தினகரன் ஆதரவாளர்கள் 43 பேரை ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ. பன்னீர் செல்வமும், இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் நீக்கி உத்தரவிட்டனர்.

மதுரை, திருச்சி, தஞ்சை, வேலூர், தருமபுரி, பெரம்பலூர், தேனி, விழுப்புரம் உட்பட பல்வேறு மாவட்ட நிர்வாகிகளை அதிரடியாக நீக்கியுள்ளனர். அதிமுக பொதுக்குழு உறுப்பினர் மாஜி எம்.எல்.ஏ. சாமியும் நீக்கப்பட்டுள்ளார்.

Source: OneIndia

43 people from AIADMK in dinakaran supporters Palm Weevil mass removal

