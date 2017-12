மின் விளக்குகள் பொருத்தப்படாததால் இருளில் மூழ்கும் கருங்குளம் புதிய பாலம்

* கிராம மக்கள் பாதிப்பு செய்துங்கநல்லூர் : கருங்குளம் – கொங்கராயகுறிச்சி ஆற்றுப்பாலத்தில் மின் விளக்கு அமைக்க கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே உள்ள கொங்கராயகுறிச்சியை சுற்றி சுமார் 20க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்கள் உள்ளன. இவர்கள் முக்கியமான வேலைக்கும், மற்றும் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கும் செல்ல தாமிரபரணி ஆற்றைக் கடந்து கருங்குளம் கரைக்கு தான் வர வேண்டும். எனவே இந்த இடத்தில் பாலம் கட்ட வேண்டும் என்று சுமார் 50 ஆண்டு காலமாக மக்கள் போராடி வந்தனர். இதையடுத்து கடந்த 2015ம் ஆண்டு ஜூலை 12ல் அப்போதைய முதல்வர் ஜெயலலிதா உத்தரவின் பேரில் பாலம் அமைக்க அடிக்கல் நாட்டப்பட்டது. பாலப்பணிகள் நிறைவடைந்ததை தொடர்ந்து கடந்த மாதம் 22ம் தேதி முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி பாலத்தை திறந்து வைத்தார். தற்போது இந்த பாலத்தில் போக்குவரத்து நடந்து வருகிறது. ஆனால் பாலத்தில் மின் விளக்குகள் பொருத்தப்படவில்லை. இதனால் இரவு நேரங்களில் பாலம் முழுவதும் இருள் சூழ்ந்து கிடக்கிறது. ஆறாம்பண்ணை, அரபாத் நகர், கொங்கராயகுறிச்சி ஆகிய கிராமங்களுக்கு நடைபயணமாக செல்லும் பயணிகள் மின் விளக்கு இன்றி தவித்து வருகின்றனர். எனவே, பாலத்தில் மின் விளக்குகள் அமைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். இதுகுறித்து சமூக ஆர்வலர் சாகுல் அமீது கூறுகையில், ‘‘கொங்கராயகுறிச்சி ஆற்றுபாலம் சாலையில் சேரும் இடத்தில் நெல்லை-திருச்செந்தூர் மெயின் ரோடு உள்ளது. இங்கிருந்து இரவில் ஏராளமானோர் சென்று வருகின்றனர். பாலத்தில் மின் விளக்கு வசதி இல்லாததால் இருள் சூழ்ந்து காணப்படுகிறது. இதனால் மக்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. எனவே பாலத்தில் மின்விளக்குகள் அமைக்க வேண்டும்’’ என்றார்.

