தி.மலை: திருவண்ணாமலை ஆட்சியரை கண்டித்த மாற்றுத்திறனாளிகள் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். திருவண்ணாமலை – திண்டிவனம் சாலையில் 2 மணி நேரமாக மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

