நீர்வழிப்பாதையை யார் ஆக்கிரமித்தாலும் நீதிமன்றம் கருணை காட்டாது: உயர்நீதிமன்றம் கருத்து

சென்னை நீர்வழிப்பாதையில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் அரசின் நடவடிக்கைக்கு தடை விதிக்க உயர்நீதிமன்ற அமர்வு மறுத்து விட்டது.

சென்னையில் நீர்வழிப் பாதைகளில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகள் காரணமாக வெள்ள நீர் செல்வதில் பிரச்சினை ஏற்பட்டது. இது குறித்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று உயர் நீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியதன் பேரில் நீர்வழி கரையோர ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டு வருகிறது.

ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம் என்ற பெயரில் சாதாரண மக்கள் 20 கிலோ மீட்டர்களுக்கு அப்பால் குடியமர்த்தப்படுவதாகவும், ஆக்கிரமிப்புகள் செய்யும் பெரிய நிறுவனங்கள் எதையும் அதிகாரிகள் கண்டுக்கொள்வதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.

இது குறித்து பெண்கள் உரிமைகள் அமைப்பு என்ற அமைப்பு உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு ஒன்றை தொடர்ந்திருந்தது. அவர்கள் மனுவில் நீர்வழியில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற தடை விதிக்க வேண்டும். ஆற்றங்கரை நீர்வழிப்பகுதியில் உள்ள குடியிருப்புகளை சென்னை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் அகற்றி வருகின்றனர். அவ்வாறு குடிசைப்பகுதி மக்களை அகற்றும்போது அவர்களுக்கு முறையாக குடியிருப்புகள் வழங்கப்படுவதில்லை. குடிசை மாற்று வாரிய சட்டத்தின்படி வழங்கப்படுவதில்லை.

தொலைதூரத்தில் குடியிருப்புகள் வழங்குகின்றனர். இதனால் வேலைக்குச்செல்வதும், பிள்ளைகள் பள்ளிக்குச் செல்வதும் பாதிக்கப்படுகிறது. அதே போல் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் அதிகாரிகள் நீர்வழிப்பகுதிகளில் ஆக்கிரமித்துள்ள பெரு நிறுவனங்கள், பெரு முதலாளிகளை கண்டுக்கொள்வதில்லை சாதாரண மக்களை மட்டுமே அகற்றுகின்றனர். அரசியலமைப்புச் சட்டத்துக்கு விரோதமாக செயல்படும் அதிகாரிகளின் இத்தகைய நடவடிக்கைகளுக்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டிருந்தனர்.

இந்த வழக்கு உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் எம்.எஸ்.ரமேஷ், ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் அமர்வு முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள் நீர்வழிப்பாதையில் உள்ள ஆக்கிரமிப்புகள் முறையாக அகற்றப்படவேண்டும். நீர்வழிப்பாதைகளை யார் ஆக்கிரமித்திருந்தாலும் அதில் நீதிமன்றம் கருணை காட்ட முடியாது என்று தெரிவித்து தடைவிதிக்க மறுத்து, இது பற்றி சென்னை மாநகராட்சி, தமிழக அரசு பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு வழக்கை ஜனவரி முதல் வாரத்திற்கு ஒத்திவைத்தனர்.

