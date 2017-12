கருகும் நெற்பயிர்களை காக்க நெல் வயலில் டேங்கர் லாரி மூலம் தண்ணீர் பாய்ச்சும் விவசாயிகள்

மானாமதுரை : மானாமதுரை வட்டார விவசாயிகள் தங்கள் வயல்களில் பயிரிட்டுள்ள நெல் நாற்றுகளை காக்க டேங்கர் லாரியில் தண்ணீர் வாங்கி விவசாயம் செய்கின்றனர்.சிவகங்கை மாவட்டத்தில் குறிப்பிட்ட காலத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை பெய்யாமல் பொய்த்ததால் பல பகுதிகளில் குளங்கள், கண்மாய்கள், கிணறுகள் தண்ணீர் இன்றி காணப்படுகின்றன. இதனால் பல ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் பயிர் செய்த விவசாயிகள் இந்தாண்டு காலதாமதாக நடவுப்பணிகளை செய்தனர். சிவகங்கை மாவட்டத்தில் மணலூர், திருப்புவனம், திருப்பாச்சேத்தி, முத்தனேந்தல், மானாமதுரை பகுதிகளில் கிணற்று பாசனத்தை நம்பி விவசாயிகள் நெல் பயிர்கள் பயிரிட்டிருந்தனர். ஆனால் பம்ப்செட் கிணற்றில் உள்ள நீர்மட்டம் நாளுக்கு நாள் குறைந்து வந்தது. இதனால் விவசாயிகள் குறுகிய கால பயிரான நெல்லிற்கு தண்ணீர் பாய்ச்சுவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டது. கடும் பனிப்பொழிவால் பருவமழையின்றி பல ஏக்கரில் பயிரிடப்பட்டுள்ள நெற்பயிர்கள் தண்ணீரின்றி கருகும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டது. ஒரு சில விவசாயிகள் தங்கள் பயிர்களை காப்பாற்ற சில கி.மீ. தொலைவில் உள்ள வேறு பம்ப்செட் கிணற்றிலிருந்து தண்ணீரை விலைக்கு வாங்கி டேங்கர் லாரிகள் மூலம் தங்கள் வயலுக்கு பாய்ச்சி வருகின்றனர். நெற்கதிர்கள் வந்த நிலையில் அவற்றை எப்படியாவது காப்பாற்ற வேண்டுமென்ற நோக்கத்தோடு டேங்கர் லாரி தண்ணீரை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். ஆனால் ஒரு ஏக்கருக்கு 6 டேங்கர் லாரி தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது. இதில் ஒரு டேங்கர் லாரி தண்ணீர் கொண்டுவர ரூ.1,300 செலவாகிறது. இதனால் ஒரு ஏக்கருக்கு ரூ.7,800 வீதம் தண்ணீருக்காக விவசாயிகள் செலவிடுகின்றனர். இது குறித்து விவசாயிகள் பரிமளா, முத்துப்பாப்பா கூறுகையில், நெற்பயிரை காப்பாற்ற தண்ணீரை விலைக்கு வாங்கி பாய்ச்சி வருகிறோம். வீட்டு தேவைக்கு அரிசி வேண்டுமென்ற நோக்கில் ஒரு டேங்கர் தண்ணீர் ரூ.1,300 என்ற விலையில் வாங்கி நெற்பயிரை காப்பாற்றுகிறோம். கருகிய பயிர்களுக்கும், கஷ்டப்பட்டு காப்பாற்றி வரும் பயிர்களுக்கும் அரசு உரிய நிவாரண தொகை வழங்க வேண்டும். புளியங்குளம் பகுதியில் சுமார் 100 ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் தண்ணீரின்றி கருகியுள்ளது. மேலும் பல நூறு ஏக்கர் நெற்பயிர்களை மழை பெய்தால் மட்டுமே காப்பாற்ற முடியும் சூழலும் உள்ளது என்றனர்.

Source: Dinakaran

