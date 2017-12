வெளியூர் வியாபாரிகள் முகாம் பொங்கலுக்கு தயாரான பன்னீர் கரும்புகள்

* ஒரு கட்டு ₹350க்கு விற்பனை விழுப்புரம் : பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் பல்வேறு பகுதியில் சாகுபடி செய்திருந்த பன்னீர் கரும்புகள் அறுவடைக்கு தயார் நிலையில் உள்ளது.தமிழர் திருநாளாம் பொங்கல் பண்டிகையை உலகெங்கும் இருக்கும் தமிழர்கள் ஆண்டுதோறும் சிறப்பாக கொண்டாடி வருகின்றனர். முதல் நாள் போகி, அடுத்தநாள் தைப்பொங்கல், மாட்டுப்பொங்கல், காணும் பொங்கல் மற்றும் ஆற்றுத்திருவிழா என ஒருவாரத்துக்கு விழா நீடிக்கும் பொங்கல் பண்டிகையில் முக்கிய இடம் பெறுவது பன்னீர்கரும்புகள். மேலும் ஆற்றுத்திருவிழாவிலும் அதிகம் காணப்படுவது பன்னீர் கரும்புகள்தான்.இதன் தேவையை கருத்தில் கொண்டு விழுப்புரம் மாவட்டத்தின் பல பகுதிகளில் இந்த ஆண்டு பன்னீர்கரும்புகள் சாகுடி செய்யப்பட்டிருந்தன. விழுப்புரம் அடுத்துள்ள பிடாகம், குச்சிப்பாளையம் உள்ளிட்ட கிராமங்களில் சுமார் 50 ஏக்கர் பரப்பளவில் பன்னீர்கரும்பு சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது.பொங்கலுக்கு இன்னும் 15 நாட்களே உள்ள நிலையில் பன்னீர்கரும்புகள் அறுவடைக்கு தயார் நிலையில் உள்ளது. கடந்த சில ஆண்டாக இயற்கை சீற்றம் காரணமாக பன்னீர் கரும்புகள் சாகுபடி செய்திருந்த விவசாயிகள் நஷ்டத்துக்கு ஆளானார்கள். ஆனால் இந்த ஆண்டு நல்ல செழிப்பாக கரும்புகள் விளைச்சல் கண்டுள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக வௌியூர் வியாபாரிகள் விழுப்புரம் பகுதியில் முகாமிட்டு பன்னீர் கரும்புகளை விலைபேசி வருகின்றனர். 20 கழிகள் கொண்ட கரும்பு கட்டு ரூ.250 முதல் ரூ.350 வரை அதன் அளவு மற்றும் தரத்திற்கு ஏற்ப விலை பேசி வருகின்றனர். விளைச்சல் அதிகமாக இருப்பதால் எதிர்பார்த்த விலை கிடைக்கவில்லை என்று விவசாயிகள் தெரிவித்தனர். இது குறித்து விவசாயிகள் கூறுகையில், பொங்கலை நம்பியே பன்னீர் கரும்புகளை சாகுபடி செய்து வருகிறோம். இது சாதாரண கரும்புகளை விட கூடுதல் பாதுகாப்பு, நீர் பாசனம், வேலி போன்ற செலவினம் அதிகம். ஒரு ஏக்கருக்கு ரூ.1.50 லட்சம் செலவாகும். ரூ.2 லட்சம் வரை விற்பனை செய்யலாம். 10 மாதம் கடினமாக உழைத்தால் ஏக்கருக்கு ரூ.50 ஆயிரம் வரை லாபம் பெறமுடியும். கடந்த சில ஆண்டுகளாக தானே புயல், கனமழையால் கரும்புகள் சேதமடைந்து நஷ்டத்துக்கு ஆளானோம். இந்த ஆண்டு ஓரளவுக்கு பரவாயில்லை. இங்கு கொள்முதல் செய்யப்படும் கரும்புகள் சென்னை மட்டுமின்றி வெளி மாநிலங்களுக்கும் ஏற்றுமதி செய்கின்றனர் என்று கூறினர். அரசு உதவிக்கரம் நீட்டுமா? விவசாயிகள் எதிர்பார்ப்பு கடந்த சில ஆண்டுகளாக பொங்கல் பண்டிகைக்கு அரிசி, வெல்லம் ஆகியவற்றுடன் பன்னீர் கரும்புகளையும் தமிழக அரசு வழங்கி வருகிறது. 2 அடி துண்டு கரும்புகள் ஒவ்வொரு குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் வழங்கப்பட்டு வருகின்றன. ஆனால் இந்த ஆண்டு தமிழக அரசிடமிருந்து பொங்கல் பொருட்கள் அறிவிப்புகள் ஏதும் வரவில்லை. இந்த ஆண்டு ஒவ்வொரு குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் முழு கரும்பை வழங்க வேண்டும். இதனால் விவசாயிகளிடம் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலம் கரும்பு கொள்முதல் செய்தால் நல்ல விலை கிடைக்கும். விவசாயிகளுக்கும் வருமானமும், ஊக்குவிப்பும் ஏற்படும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

