சபரிமலையில் நடை அடைப்பு ஐயப்ப பக்தர்கள் கூட்டம் குறைந்தது

* குற்றாலம் வெறிச்சோடியது தென்காசி : சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் மண்டல பூஜை முடிந்து நடை அடைக்கப்பட்டதால் குற்றாலத்தில் ஐயப்ப பக்தர்கள் கூட்டம் குறைந்து வெறிச்சோடியது. ஆண்டுதோறும் கார்த்திகை மற்றும் மார்கழி மாதங்களில் ஐயப்ப பக்தர்கள் மாலை அணிந்து விரதம் மேற்கொண்டு இருமுடி தரித்து சபரிமலை ஐயப்பனை தரிசிப்பது வழக்கம். கோயிலுக்கு செல்லும் பக்தர்கள் அதிகளவில் குற்றாலம் வழியாக செல்கின்றனர். அவர்கள், குற்றாலம் மெயினருவியில் புனித நீராடுவதும் வழக்கமாக உள்ளது. இதனால் கடந்த வாரம் வரை, குற்றாலத்தில் ஐயப்ப பக்தர்கள் கூட்டம் அலைமோதியது. இந்தாண்டு சபரிமலை ஐயப்பன் கோயிலில் மண்டல பூஜை நேற்று முன்தினம் முடிந்து இரவில் நடை சாத்தப்பட்டது. இதனால் குற்றாலம் மெயினருவி பகுதியில் ஐயப்ப பக்தர்கள் இன்றி வெறிச்சோடி காணப்படுகிறது. மீண்டும் மகர விளக்கு பூஜைக்காக வருகிற 30ம் தேதி சபரிமலை ஐயப்பன் கோயில் நடைதிறக்கப்படுகிறது. 31ம் தேதி முதல் நெய் அபிஷேகம் நடக்கிறது. இதனால் அன்று முதல் மீண்டும் ஐயப்ப பக்தர்கள் கூட்டம் குற்றாலத்தில் அலைமோதுமென தெரிகிறது.

Source: Dinakaran

