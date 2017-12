மந்த நிலையில் சுரங்கப்பாதை அமைக்கும்பணி ரயில்வே தோண்டிய குழியில் இறங்கி பொதுமக்கள் நூதன போராட்டம்

வாணியம்பாடி : மந்த நிலையில் சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணியை கண்டித்து ரயில்வே தோண்டிய குழியில் இறங்கி பொதுமக்கள் நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. வேலூர் மாவட்டம் வாணியம்பாடி நியூடவுனில் உள்ள ரயில்வே கேட்டான எல்.சி. 81ல், புதிதாக சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணிக்கு, மத்திய அரசு சார்பில் ₹16 கோடி நிதி ஒதுக்கி, அதற்கான பூர்வாங்க பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வந்த நிலையில், கடந்த 3 மாதங்களுக்கு முன்பு, இந்த கேட்டானது நிரந்தரமாக மூடப்பட்டுவிட்டது. இந்நிலையில் பொதுமக்கள் மிகவும் சிரமப்பட்டு 5 கிலோ மீட்டர் தூரத்துக்கு சுற்றிக்கொண்டு, நகருக்குள் வரவேண்டிய அவலம் நீண்டது. இதன் காரணமாக சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணிகள் விரைந்து முடிக்க ேவண்டும் என பொதுமக்கள் தரப்பில் ரயில்வே நிர்வாகத்துக்கு அழுத்தம் கொடுக்க ஆரம்பித்தனர். இந்நிலையில் கடந்த வாரம் சுரங்கப்பாதை அமைக்கும் பணிக்கு பூமி பூஜையை ரயில்வே கோட்ட பொறியாளர் முன்னிலையில் போடப்பட்டு பேருக்கு 2 அடி குழி தோண்டப்பட்டது. பூஜைபோட்ட 15 நிமிடங்களுக்குள், ஜே.சி.பி. இயந்திரம் மாயமானது. கடந்த 1 வாரகாலமாக எந்தவிதமான பணிகளும் தொடங்காத காரணத்தால், நேற்று இப்பகுதி மக்கள் ரயில்வே நிர்வாகம் தோண்டி வைத்துள்ள 3 அடி குழிக்குள் இறங்கி, நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். இதன் காரணமாக அந்த பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Source: Dinakaran

English summary

The construction of the railway tunnel in recession dug hole landed in the public museum-struggle

Vaniyambadi: recession tunnel work locomotives condemned