காரைக்குடி அருகே பூவாண்டிபட்டி கிராமத்தில் ஊரைச்சுற்றி முட்புதர்கள்: தண்ணீருக்கு தினமும் தவிப்பு

காரைக்குடி : காரைக்குடி அருகே பூவாண்டிபட்டி கிராம பகுதியில் ஊரைச்சுற்றி முள் மற்றும் எருக்கலை செடி மண்டி கிடப்பதால் தினமும் வீடுகளுக்குள் பாம்பு உள்பட விஷ பூச்சி நுழைவது வாடிக்கையாகி வருகிறது. தவிர குடிநீர் மோட்டார் பழுதாகி 10 நாட்களுக்கு மேல் ஆகியும் கண்டுகொள்ளாததால் தண்ணீருக்கு அலையவேண்டிய நிலை உள்ளது என பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர். காரைக்குடி அருகே வ.சூரக்குடி ஊராட்சிக்குட்பட்டது பூவாண்டிபட்டி. இப்பகுதியில் 50க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகளும், 150க்கும் மேற்பட்ட மக்களும் வசித்து வருகின்றனர். இப்பகுதி மக்களின் குடிநீர் தேவைக்கு பூவாண்டி கண்மாய் அருகே போர் அமைத்து மேல்நிலை நீர்தேக்க தொட்டி கட்டப்பட்டுள்ளது.

போரில் உள்ள மின்மோட்டருக்கு கண்மாய் பின்புற பகுதியில் இருந்து மின்இணைப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மின்கம்பி வரும் பாதை முழுவதும் முட்புதர்கள் மண்டி மிகவும் தாழ்வாக செல்வதால் மின் விபத்து ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. மின்மோட்டார் பழுதாகி 10 நாட்களுக்கு மேலாகியும், இதுவரை ஊராட்சி நிர்வாகம் சரிசெய்யாததால் 2 கிமீ தூரமுள்ள நங்குபட்டி பகுதிக்கு சென்று மக்கள் குடிநீர் எடுத்து வருகின்றனர். ஊரில் உள்ள வீதிகள் மற்றும் கோயிலை சுற்றி முள் செடிகளும், எருக்கலை செடிகளும் மண்டி காணப்படுகிறது. இதனால் பாம்பு உள்பட விஷ பூச்சிகள் நடமாட்டம் அதிகளவில் உள்ளது. தினமும் மாலை நேரத்தில் பாம்பு அடிப்பதே வேலை என பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர். இது குறி த்து அப்பகுதியை சேர்ந்த கருப்பையா கூறுகையில், ‘எங்கள் பகுதி புறக்கணிக்கப்பட்ட பகுதியாக உள்ளது. அடிப்படை வசதிகள் எதுவும் இல்லை. குடிநீர் மோட்டர் பழுதாகி 10 நாட்களுக்கு மேல் ஆகியும் ஊராட்சி நிர்வாகம் கண்டுகொள்ளவில்லை. இதனால் தண்ணீருக்கு சிரமப்படுகிறோம். தவிர கோயிலை சுற்றி புதர் மண்டி கிடப்பதால் பாம்புகள் அதிகமாக உலா வருகின்றன. தினமும் மாலை 6 மணிக்கு மேல் பாம்புகள் வந்துவிடும். இதனால் இரவு முழுவதும் தூங்கமுடியவில்லை. முட்புதர்கள், குப்பை, எச்சில் இலைகளால் கடும் துர்நாற்றம் ஏற்படுவதோடு, நோய் பரவ வாய்ப்புள்ளது. இதனை முறையாக சுத்தம் செய்வது கிடையாது. ஊர் முழுவதும் உள்ள முட்புதர்களை அகற்ற வேண்டும் என தாசில்தார், ஊராட்சி அதிகாரிகளிடம் முறையிட்டும் இதுவரை நடவடிக்கை இல்லை’ என்றார்.

Source: Dinakaran

English summary

In the village of poovandip near karaikudi, Moudi noise: water daily for anxiety

At poovandip near karaikkudi: karaikudi in rural areas make a noise