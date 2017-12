ஆதிகேசவ பெருமாள் கோயிலில் நாளை சொர்க்க வாசல் திறப்பு

பள்ளிபாளையம் : ஆதிகேசவ பெருமாள் கோயிலில் நாளை வைகுண்ட ஏகாதசி விழா நடைபெறுகிறது. சொர்க்கவாசல் திறப்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கும் பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக வழங்குவதற்காக, 21 சமையல் கலைஞர்களை கொண்டு 23 ஆயிரம் லட்டுகள் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. ள்ளிபாளையம் காவிரிகரை ஆதிகேசவபெருமாள் கோயிலில் நாளை (வெள்ளிக்கிழமை) வைகுண்ட ஏகாதசி விழா நடைபெறுகிறது. 22வது ஆண்டாக நடைபெறும் இந்த விழா அதிகாலை 4.30 மணிக்கு மங்கள இசையோடு தொடங்குகிறது. 5 மணிக்கு வைகுண்ட ஏகாதசி பூஜை நடைபெறும். பின்னர், 5.40 மணிக்கு பரமபத வாசல் வழியாக பக்தர்களுக்கு பெருமாள் தரிசனம் தருகிறார். இதையடுத்து 6 மணிக்கு உற்சவர் திருவீதி உலா நடைபெறும். இந்த ஆண்டு சொர்க்கவாசல் சிறப்பு நிகழ்ச்சியில், சுமார் 15 ஆயிரம் பக்தர்கள் பங்கேற்பார்கள் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. பக்தர்களுக்கு பிரசாதமாக லட்டுகளும், சாம்பார், தயிர், தக்காளி, உள்ளிட்ட 15 வகை சாதங்களும் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்காக 21 பேர் கொண்ட சமையல் கலைஞர்கள் தயார் நிலையில் உள்ளனர்.

Source: Dinakaran

