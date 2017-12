அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோயிலில் ஆர்ஓ குடிநீர் சிஸ்டம் 4 மாதமாக பழுது

திருச்செங்கோடு : திருச்செங்கோடு அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோயிலில் ஆர்ஓ சிஸ்டம் பழுதாகி 4 மாதமாகியும் சரிசெய்யப்படாததால், பக்தர்கள் கடும் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர். திருச்செங்கோட்டில் அர்த்தநாரீஸ்வரர் கோயில் உள்ளது. நாள்தோறும் நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் வந்து செல்கின்றனர். சிவராத்திரி, பிரதோசம், அமாவாசை, பவுர்ணமி போன்ற முக்கிய விஷேச நாட்களில், ஆயிரக்கணக்கான கூட்டம் கோயிலுக்கு வந்து செல்லும். பக்தர்களின் வசதிக்காக கோயில் வளாகத்தில், ஆர்ஓ குடிநீர் சிஸ்டம் அமைக்கப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வழங்கப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில், கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் இந்த ஆர்ஓ குடிநீர் சிஸ்டம் பழுதானது. அதன்பின்னர் பழுது சரி செய்யப்படவில்லை. இதனால் கடந்த 4 மாதமாக, முறையாக குடிநீர் வசதி இல்லாமல் பக்தர்கள் அவதியடைந்து வருகின்றனர். தற்போது கோயிலில் வரும் தண்ணீர், குடிக்க ஏற்ற தரத்தில் இல்லாததால், பக்தர்கள் வேதனையடைந்துள்ளனர். இதனிடையே ஆர்ஓ சிஸ்டத்தை முறையாக பராமரிக்காததே, பழுதிற்கு காரணமாக கூறப்படுகிறது. இதுதொடர்பாக திருத்தொண்டர்கள் சபை தலைவர் ராதாகிருஷ்ணன், தமிழக முதல்வர், இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் உள்ளிட்டோருக்கு புகார் மனு அனுப்பியுள்ளார். அதில், பழுதான ஆர்ஓ குடிநீர் சிஸ்டத்தை உடனடியாக சரிசெய்ய வேண்டும். முறையாக பராமரிக்காத அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

