தி.மலையில் ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு மாற்றுத்திறனாளிகள் போராட்டம்: மனுக்களை ஆட்சியர் ஏற்கவில்லை என புகார்

தி.மலை: திருவண்ணாமலையில் ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு மாற்றுத்திறனாளிகள் போராட்டத்தில் ஈடுப்பட்டுள்ளனர். தங்களது மனுக்களை ஏற்காமல் ஆட்சியர் சென்றுவிட்டதாக அவர்கள் புகார் கூறியுள்ளனர். மாநில வருவாய் ஆணையர் உத்தரவின் பேரில் தமிழகம் முழுவதும் கோட்டாச்சியர் தலைமையில் ஒவ்வொரு மாதமும், மாவட்ட ஆட்சியர் தலைமையில் இரண்டு மாதத்திற்கு ஒரு முறையும் மாற்றுத்திறனாளிகளின் குறைதீர் கூட்டம் நடத்த வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. அதன்படி தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு மாவட்டங்களில் இந்த குறைதீர் கூட்டம் நடந்து முடிந்துள்ளது. இந்நிலையில் திருவண்ணாமலையில் முதல்முதலாக இன்று இரு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை நடக்க இருந்த குறைதீர் கூட்டம் தனியார் பள்ளி ஒன்றில் நடக்க இருந்தது. மாவட்ட ஆட்சியர் இந்த விழாவிற்கு வருகை தந்து இரண்டு நிமிடங்கள் மட்டுமே பேசி விட்டு, பின் தி.மலை மாவட்டம் ஆரணியில் அமைச்சர் தலைமையிலான ஒரு நிகழ்வுக்கு சென்று விட்டதாக கூறப்படுகிறது. மாவட்டம் முழுவதும் இருந்து சுமார் 500க்கும் மேற்பட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் தங்கள் குறைகளை சொல்ல அங்கு குவிந்துள்ளனர். ஆனால் மாவட்ட ஆட்சியரின் செய்கை தங்களை மிகவும் புண்படுத்தியதால் ஆத்திரம் அடைந்து போராட்டத்தில் ஈடுப்பட்டதாக அவர்கள் கூறியுள்ளனர். சுமார் 100க்கும் மேற்பட்டோர் தி.மலை திண்டிவனம் சாலையில் உள்ள பெரியார் சிலை முன் அமர்ந்து சாலை மறியலில் ஈடுப்பட்டுள்ளனர். சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார் மாற்றுத்திறனாளிகள் அமைப்பிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர். ஆனால் அவர்கள் சமாதானம் அடையவில்லை. இந்நிலையில் அங்கு போக்குவரத்து பாதிப்பு அரைமணி நேரத்திற்கும் மேலாக இருந்ததால் போக்குவரத்து திருப்பி விடப்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

Persons with disabilities in the mountains – collector’s Office before the fight: the Petitions did not agree with the complaint as the collector

T. Hill: persons with disabilities in the collectorate, thiruvannamalai before going