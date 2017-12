பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் இன்றி 50 அடி உயரத்தில் கட்டுமான பணியில் ஈடுபடும் தொழிலாளர்கள்

கோவை : கோவை போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலக வளாகத்தில் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் இன்றி 50 அடி உயரத்தில் கட்டுமானப்பணியில் தொழிலாளர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர். கோவை கலெக்டர் அலுவலகம் அருகே மாநகர போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகம் உள்ளது. இந்த அலுவலகத்தில் போலீஸ் கமிஷனர், துணை கமிஷனர் அலுவலகங்கள், மாநகர குற்றப்பிரிவு, சைபர் கிரைம், கட்டுப்பாட்டு அறை, மாநகர குற்றப்பதிவேடு கூட அலுவலகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அலுவலகங்கள் செயல்பட்டு வருகின்றன. போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலக கட்டடத்தின் பின்புறம், போலீஸ் வீட்டுவசதி வாரியத்தின் மூலம் புதிய கட்டடம் கட்டும் பணி கடந்த சில மாதங்களாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. தரைத்தளம் மற்றும் மூன்று தளங்கள் கொண்டதாக இந்த கட்டடம் கட்டப்பட்டு வருகிறது. தற்போது, தரைத்தளம் மற்றும் இரண்டு தளங்கள் கட்டப்பட்டுள்ளது. அந்த கட்டடத்தின் மூன்றாவது தளத்திற்கு கான்கிரீட் அமைக்கும் பணிகள் கடந்த சில நாட்களாக நடந்து வருகிறது.

இந்த கட்டடத்தில் தரையில் இருந்து சுமார் 50 அடி உயரத்தில் கட்டுமான பணியில் ஈடுபட்டுள்ள ஊழியர்கள், பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் இன்றி பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். தொழிலாளர்கள், தகுந்த பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் இல்லாமல் பணியில் ஈடுபடுவதை வீட்டுவசதி வாரியத்துறை அதிகாரிகளும் கண்டுகொள்ளவில்லை. அசம்பாவித சம்பவம் நிகழாமல் தடுக்கவும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைக்காகவும் இந்த கட்டடத்தின் கட்டுமான பணியில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்களுக்கு உரிய பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் வழங்கி பணியில் ஈடுபடுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

50 feet tall without protective equipment of workers engaged in the construction work

Coimbatore: Coimbatore Police Commissioner Office campus without safety equipment in 50