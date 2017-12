பராமரிப்பில்லாமல் மாசடைந்து கிடக்கும் மணிகட்டி ஊருணி

சிவகாசி : சிவகாசியில் பராமரிப்பு இல்லாமல் ஊருணிகள் மாசடைந்து கழிவுநீர் குளமாக மாறிவரும் அவலம் ஏற்பட்டுள்ளது. சிவகாசியில் நிலத்தடி நீர் ஆதாரத்தை பெருக்க செட்டியார் தெப்பம், நாயக்கர் தெப்பம், செண்பககுட்டி தெப்பம், மணிகட்டி ஊருணி, பொத்துமரத்து ஊருணி உள்ளிட்ட நீர்நிலைகளை முன்னோர்கள் அமைத்துள்ளனர். இந்நிலையில், போதிய பராமரிப்பின்மையாலும், ஆக்கிரமிப்பாலும் நீர்நிலைகள் மாசடைந்து வருகின்றன. இதனால் நிலத்தடி நீர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. நீர்வரத்து கால்வாயை ஆக்கிரமித்ததால், நகரில் உள்ள செண்பக குட்டி தெப்பம் பல ஆண்டுகளாக நிரம்பவில்லை. விளாம்பட்டி விலக்கு, தட்டா ஊருணி பகுதியில் பெய்யும் மழைநீர், நகரில் இருக்கும் மணிகட்டி ஊருணியில் நிரம்பி வந்தது. இந்த ஊருணியில் தற்போது எஸ்.எச்.என். பெண்கள் பள்ளி தெரு, பட்டி தெருக்களில் வெளியேறும் கழிவு நீர் கலக்கிறது. இதனால் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. மேலும், குப்பைக்கழிவுகள், இறைச்சிக் கழிவுகளை ஊருணியில் கொட்டுகின்றனர். இதனால், நிலத்தடி நீர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. போர்வெல்லில் இருந்து வரும் குடிநீரில் சேறும், சகதியுமாக வருகிறது. இதனால், ஊருணி தண்ணீரை பயன்படுத்த முடியான நிலை உள்ளது. நகரின் மையப்பகுதியான பஸ்நிலையம் அருகே பொத்துமரத்து ஊருணி உள்ளது. இந்த ஊருணியில் நாராணாபுரம், மீனாட்சி காலனி, போஸ் காலனி,

பகுதிகளில் பெய்யும் மழைநீர் தேக்கி வைக்கப்படும். முன்பு ஊருணியில் படித்துறை அமைத்து பாதுகாத்து வந்தனர். தற்போது இந்த ஊருணியும் கழிவுநீர் குட்டையாக மாறிவிட்டது. நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தொடங்கப்பட்ட ஊருணி தூர்வாரும் பணி கிடப்பில் உள்ளது. கழிவுநீர் ஊருணியில் தேங்கியிருப்பதால், இப்பகுதி நிலத்தடி நீர் மாசடைந்துள்ளது. சிவகாசி பகுதியில் நீராதாரங்களை பாதுகாக்க நகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.சிவகாசியில் பெரியகுளம், சின்னகுளம் கண்மாய் உள்ளது. சாட்சியாபுரம் செங்குளம் கண்மாய் நிரம்பி வரும் மழைநீர் இந்த கண்மாயில் நிரம்பி மறுகால் செல்லும். தற்போது இந்த நீர்வரத்து இடங்களில் ஆக்கிரமிப்பு அதிகரித்துள்ளதால் கடந்த 20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக இந்த கண்மாய்கள் நிரம்பவில்லை. மாரியம்மன் கோயில் தெப்பத்தை தற்போது தனியார் சீரமைத்து மழைநீர் தேங்க நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளனர். இதே போல், சிவகாசியில் உள்ள மற்ற நீர்நிலைகளையும் தூர் வாரி, கழிவுநீர் கலப்பதை தடுத்து மழை நீரை சேமிக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

