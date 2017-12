நெற்பயிரை தாக்கும் மஞ்சள் கரிபட்டை நோய்

* கட்டுப்படுத்துவது எப்படி? வேளாண் துறை குழு ஆய்வு திருச்சி : மணப்பாறை வட்டாரத்தில் நெற்பயிரை தாக்கும் கரிபட்டை நோய் ( நெல் பழ நோயை ) கட்டுப்படுத்துவது குறித்து வேளாண் துறை குழு நேற்று ஆய்வு செய்தது. திருச்சி மாவட்டம் மணப்பாறை வட்டாரத்தில் சம்பா நெல் சாகுபடி செய்துள்ள விவசாய பெருமக்களுக்கு தற்போதய சூழ்நிலையில் நெல் பயிரைத்தாக்கும் மஞ்சள் கரிப்பட்டை நோய் தாக்குதல் அறிகுறிகள் ஆங்காங்கே தென்படுவதால் மணப்பாறை வேளாண் உதவி இயக்குனர் மோகனா தலைமையிலான குழுவினர் நேற்று ஆய்வு மேற்கொண்டனர். இது குறித்து உதவி இயக்குனர் மோகனா கூறுகையில், நோய் வளர்ச்சிக்கு சாதகமான மழை மற்றும் அதிக ஈரப்பதம் அதிக தழைச்சத்து தன்மை கொண்ட மண், அதிக காற்று இருப்பதினால் ஒரு பயிரிலிருந்து மற்றொரு பயிருக்கு பூசண வித்துகள் பரவுகின்றன. இழைமுடிச்சுகள் மற்றும் இழை வித்துக்களைப்போல் பூசணங்கள் குளிர்காலத்தில் உயிர் பிடித்திருத்தல், நெற்பயிர் பூத்தல் பருவம் ஒவ்வொரு தானியமும் மஞ்சள் நிற கனியுடலாக மாற்றம் அடைந்து காணப்படும். நோய் தாக்கப்பட்ட தானிய நெல்லில் மென்பட்டுத் துணி போன்ற தோற்றத்துடன் பச்சை யான கருப்பு நிற நெற்பழ உருண்டைகள் காணப்படும். முதலில் இந்த உருண்டைகள் மிகவும் சிறியதாகவும் பின் வளர்ச்சியடைந்து 1 செ.மீ அளவு வரை பெரிதாகிறது. இவை நெல் உம்மிகளுக்கிடையே காணப்படும் பூப்பகுதிகளை சுற்றியும் காணப்படும் கதிரிலிருந்து சில தானியங்கள் மட்டுமே தாக்கப்பட்டிருக்கும் மற்ற அனைத்தும் நல்ல மணிகளாகவே இருக்கும்.

பூசண வளர்ச்சி தீவிரமாகும் போது நெற்பழ உருண்டைகள் வெடித்து ஆரஞ்சு நிறமாக மாறி பின் மஞ்சளமான பச்சை அல்லது கரும்பச்சை நிறத்திலும் மாறிவிடுகிறது. பொதுவாக இனப் பெருக்க நிலை மற்றும் பயிர் முதிர்ச்சி நிலைகளில் இந்நோய் தாக்கப்பட்ட கதிரிலுள்ள சில தானியங்களை மட்டும் தாக்கி மற்ற தானியங்களை நல்ல தானியங்களாகவே விட்டு விடுகின்றன. இந்த நோயை கட்டுப்பாடு முறைகளாவது, நோயைத் தாங்க கூடிய அல்லது எதிர்க்கும் திறன் கொண்ட ரகங்களைப் பயன்படுத்தல் வேண்டும். நெற்பயிர்கள் ஈரமாக இருக்கும் போது வயலில் உழயியல் செயல்களைத் தவிர்க்க வேண்டும். தாமதமாகப் நடப்பட்ட பயிர்களைக் காட்டிலும் முன் நட்ட பயிர்களில் குறைந்த நெற்பழ உருண்டைகளே காணப்படுகின்றன. அறுவடையின்போது நோய் தாக்கப்பட்டச் செடிகளை அகற்றி அழித்துவிட வேண்டும். மாற்று பயிர்களை அழிப்பதற்கு, வயல் வரப்புகள் மற்றும் பாசன வாய்க்கால்களை சுத்தமாக வைத்தல் வேண்டும். மிகுதியான தழைச்சத்து உரம் அளித்தலை தவிர்க்க வேண்டும். குளிர்ப் பருவத்தில் நோய்த் தாக்கத்தை முறையாகக் கண்காணிப்பது மிகவும் அவசியம். வைக்கோல் மற்றும் பயிர்த்தூர்களை அகற்றி அழித்தல் வேண்டும். நோயற்ற விதைகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். தழைச்சத்து உரத்தை பிரித்து அளிக்க வேண்டும். நோய் தாக்கப்பட்ட பயிர் தூர்களை அகற்றி அழிக்கவேண்டும். கதிர் இலைப் பருவம் மற்றும் பால்பருவங்களில் பூசண நோய் தாக்குதலைத் தடுப்பதற்கு காப்பர் ஆக்சி குலோரைடு ஏக்கர் 500 கிராம் அல்லது பரோபிகோனசோல் ஏக்கருக்கு 200 மிலி ஆகிய ஏதோ ஒன்றை தெளிக்க வேண்டும்.ரசாயன முறையில், கதிர் இலைப்பருவம் மற்றும் பால்பருவங்களில் பூசண நோய் தாக்குதலைத் தடுப்பதற்கு “காப்பர் ஆக்சிலோரைடு ஏக்கருக்கு 500 கிராம் அல்லது பரோபி கோனசோல் ஏக்கருக்கு 200 மிலி ஆகிய ஏதோ ஒன்றை தெளிக்க வேண்டும். கார்பென்டசிம் (ஒரு கிலோ விதைக்கு 2.0 கிராம்) என்ற அளவில் விதை நேர்த்தி செய்ய வேண்டும். தூர்விடும் பருவம் மற்றும் பூத்தல் முன் பருவங்களிலும் கார்பென்டசிம் மற்றும் தாமிரம் சார்ந்த பூசணக் கொல்லிகளை தெளிக்க வேண்டும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

