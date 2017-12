செய்யாறு: செய்யாறு மார்க்கெட்டில் உள்ள பெட்டிக்கடையில் பட்டப்பகலில் ரூ. 4 லட்சம் கொள்ளை அடிக்கப்பட்டது. இருபது ரூபாய் நோட்டை கீழே போட்டு திசைதிருப்பி கைவரிசை காட்டியுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

20 rupee note dropped RS. Abesh 4 Lakhs

Cheyyar: cheyyar in the market stall in broad daylight in a sum of RS. 4.