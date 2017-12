நன்னிலம் : திருவாரூர் மாவட்டம் நன்னிலம் அருகே சாராயம் அருந்திய இருவர் உயிரிழந்துள்ளனர். சாராயம் அருந்திய கண்ணன் மற்றும் ராஜு ஆகியோர் பரிதாபமாக பலியாகியுள்ளனர். இந்த சம்பவத்தினால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு நிலவி வருகிறது.

Source: Dinakaran

