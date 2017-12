பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களில் மதுபானம் விற்க தடை கேட்டு வழக்கு: தமிழக அரசு பதிலளிக்க உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவு

பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களில் மதுபானங்களை விற்கும் 1996-ம் ஆண்டு அரசாணையை எதிர்த்த வழக்கில் தமிழக அரசும், டாஸ்மாக் நிர்வாகமும் ஒரு வாரத்தில் பதிலளிக்க சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் மதுபானங்களை கண்ணாடி பாட்டில்களில் விற்பனை செய்வதற்கு பதில், பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களில் விற்க அனுமதிப்பது என, 1996 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 19-ம் தேதி அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டது. கடும் எதிர்ப்பு காரணமாக இந்த அரசாணை அமல்படுத்தாமல் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டது.

மாநிலம் முழுவதும் மதுபான கடைகளை டாஸ்மாக் நிறுவனமே நடத்தி வரும் தற்போதைய சூழலில், 1996-ம் ஆண்டு பிறப்பிக்கப்பட்ட அரசாணையை தற்போது அமல்படுத்த அரசு முடிவு செய்துள்ளதாகக் கூறி அந்த அரசாணைக்கு தடைகோரியும், மதுபானங்களை பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களில் விற்க தடை கோரியும் சென்னையைச் சேர்ந்த பிரதாப் என்பவர் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளார்.

அவர் மனுவில், கண்ணாடி பாட்டில்களில் மதுபானங்கள் விற்கும்போது, அவை சுத்தம் செய்யப்பட்டு, மீண்டும் மதுபான ஆலைகளுக்கு வழங்கப்படுகின்றன; கண்ணாடி பாட்டில்களால் எந்த சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பும் இல்லை; பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களை மறுசுழற்சி முறையில் மீண்டும் பயன்படுத்த முடியாது.

உடல் நலனுக்கு கேடு விளைவிக்கும் இது சுற்றுச்சூழலுக்கு மாசை ஏற்படுத்தும் என்பதால், பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களில் மதுபானங்கள் விற்பனை செய்ய அனுமதித்து 1996-ம் ஆண்டு பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்ய வேண்டும் எனக் கோரப்பட்டுள்ளது.

இந்த மனுவை விசாரித்த, நீதிபதிகள் எம்.எஸ்.ரமேஷ், ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் அடங்கிய அமர்வு, இது குறித்து ஜனவரி 5-ம் தேதிக்குள் பதிலளிக்க தமிழக அரசுக்கு உத்தரவிட்டது.

Source: The Hindu

English summary

The ban on alcoholic beverages sold in plastic bottles asking for reply by the Government of Tamil Nadu high court order case:

Plastic bottles and sell liquor in 1996-1999, opposing government orders