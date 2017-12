செம்மொழி நிறுவனத்தை முற்றிலுமாக முடக்குவதா?- முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ராமதாஸ் கேள்வி

செம்மொழி நிறுவனத்தை முற்றிலுமாக முடக்க, தமிழ்நாட்டில் செம்மொழி தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம் ஏற்படுத்தப்பட்டதன் நோக்கமே சிதைந்து விடும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது என பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் விமர்சித்துள்ளார்.

இது குறித்து ராமதாஸ் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:

“தமிழ் மொழி சார்ந்த ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொள்வதற்காக உருவாக்கப்பட்ட செம்மொழி தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம் தமிழின் பெருமை அறியாத அதன் உயரதிகாரிகளால் சீரழிக்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த நிறுவனத்தில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வரும் பணியாளர்களை பணிநிரந்தரம் செய்ய வேண்டும் என்று உயர்நீதிமன்றம் ஆணையிட்டும் அதை செயல்படுத்த மறுப்பது கண்டிக்கத்தக்கது.

தமிழ்நாட்டில் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி உள்ளிட்ட அரசியல் கட்சிகளும், தமிழ் அமைப்புகளும் தொடர்ந்து அளித்த அழுத்தம் காரணமாக கடந்த 12.10.2004 அன்று தமிழை செம்மொழியாக அறிவித்தது. அதைத் தொடர்ந்து தமிழ் மொழி வளர்ச்சிக்கான ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதற்காக மைசூரில் செயல்பட்டு வரும் இந்திய மொழிகள் மத்திய நிறுவனத்தில் செம்மொழித் தமிழாய்வு உயராய்வு மையம் தொடங்கப் பட்டது.

ஆனால், அது போதுமானதல்ல என்று தமிழகத்திலுள்ள அரசியல் கட்சிகள் வலியுறுத்தியதைத் தொடர்ந்து அந்த மையம் தரம் உயர்த்தப்பட்டு செம்மொழி தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனமாக சென்னையில் கடந்த 18.08.2007 அன்று தொடங்கப்பட்டது. ஆனால், சென்னையில் இந்த நிறுவனம் தொடங்கப்பட்டு 10 ஆண்டுகளாகி விட்ட நிலையில் இதுவரை ஒரு நிரந்தரப் பணியாளர் கூட நியமிக்கப் படவில்லை.

அதுமட்டுமின்றி, அந்நிறுவனத்தில் தொடக்கத்தில் மொத்தம் 120 தற்காலிகப் பணியாளர்கள் பணியாற்றி வந்தனர். ஆனால், அந்நிறுவனத் தலைமைப் பொறுப்பில் இருந்த தமிழறிஞர்கள் அல்லாத அதிகாரிகளால் படிப்படியாக பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட பின்னர் தற்காலிகப் பணியாளர்களின் எண்ணிக்கை இப்போது 40 ஆக குறைந்து விட்டது. அவர்கள் தங்களை பணி நிரந்தரம் செய்யும் படி பல்வேறு நிலைகளில் வலியுறுத்தியும் எந்த பயனும் ஏற்படாத நிலையில், அவர்களில் 13 பேர் உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்குத் தொடர்ந்தனர்.

அவ்வழக்கை விசாரித்த சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அவர்களை பணி நிரந்தரம் செய்ய அக்டோபர் 13-ம் தேதி ஆணையிட்டது. இந்த உத்தரவை 4 மாதங்களில் செயல்படுத்த வேண்டும் என்று நீதிமன்றம் ஆணையிட்ட நிலையில், இன்றுடன் இரண்டரை மாதங்கள் ஆகிவிட்ட பின்னரும் அதை செயல்படுத்த செம்மொழி தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.

சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்கும்படி தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிச்சாமியை செம்மொழி தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தின் பணியாளர்கள் சங்க நிர்வாகிகள் அதன் தலைவர் முனைவர் ஆரோக்கியதாஸ் தலைமையில் சந்தித்து வலியுறுத்தினர். அக்கோரிக்கையை ஏற்றுக் கொள்வதாக முதலமைச்சர் உறுதியளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை.

தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சர் தான் பதவி வழியில் செம்மொழி தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தின் தலைவராக இருக்கிறார். அவர் தலைமையில் ஆட்சிமன்றக் குழுவைக் கூட்டி 13 பணியாளர்களின் பணி நிலைப்புக்கு ஒப்புதல் வழங்கி தீர்மானம் நிறைவேற்றினாலே அவர்கள் பணி நிலைப்பு செய்யப்படுவர். செம்மொழி நிறுவன ஆட்சிக் குழுவைக் கூட்ட நிறுவன நிர்வாகம் தயாராக இருந்தும் முதலமைச்சரின் அலட்சியத்தால் 13 பணியாளர்களின் பணி நிலைப்பு தாமதமாகிறது.

இந்த தாமதத்தைப் பயன்படுத்திக் கொண்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்ய மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டு அமைச்சகம் தயாராகி வருகிறது. மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டால் அவர்களின் பணி நிரந்தரம் மேலும் தாமதமாகும்.

செம்மொழி தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனத்தின் பொறுப்பற்ற நிர்வாகம் காரணமாக அங்கு ஆராய்ச்சிப் பணிகள் நடைபெறவில்லை. ஏற்கெனவே 12 துறைகளாக இயங்கிவந்த செம்மொழி நிறுவனத்தை அழித்து, வெறும் 7 தற்காலிகத் திட்டங்களாக சுருக்கிவிட்டனர். அந்நிறுவனத்தால் சிறப்பாகத் தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் வெளியிடப்பட்டுவந்த செய்தி இதழ் நிறுத்தப்பட்டு விட்டது.

செம்மொழி ஆய்வுகளை மேம்படுத்தும் வகையில் நடத்தப்படும் கருத்தரங்குகள், பயிலரங்குகள் போன்றவற்றிற்கு வழங்கி வந்த நிதியையும் குறைத்துவிட்டனர். அங்குள்ள பணியாளர்களையும் படிப்படியாக வெளியேற்ற செம்மொழி நிறுவனத்தை முற்றிலுமாக முடக்க பொறுப்பு இயக்குனராக இருந்தவர்களும், இருப்பவர்களும், தமிழர் அல்லாத பிற அதிகாரிகளும் சதி செய்து வருகின்றனர். அவர்களின் முயற்சிகள் வெற்றி பெற்றால் தமிழ்நாட்டில் செம்மொழி தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம் ஏற்படுத்தப்பட்டதன் நோக்கமே சிதைந்து விடும்.

எனவே, செம்மொழி தமிழாய்வு நிறுவனத்தின் தலைவர் என்ற முறையில் இவ்விஷயத்தில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தலையிட்டு, சென்னை உயர்நீதிமன்ற ஆணைப்படி 13 பணியாளர்களை பணி நிலைப்பு செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும். அதுமட்டுமின்றி செம்மொழி தமிழாய்வு மத்திட நிறுவனத்திற்கு தமிழறிஞர் ஒருவரை நிரந்தர இயக்குனராக நியமிக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.”

இவ்வாறு அவர் அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.

