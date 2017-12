சென்னை தி.நகர் சுரங்க பாதையில் சிக்கிய சொகுசு பஸ்.. பாலத்தில் விரிசல் ஏற்படுவதால் பரபரப்பு

சென்னை: சென்னை தி நகரில் உள்ள துரைசாமி சுரங்க பாதையில் சொகுசு பேருந்து சிக்கியுள்ளதால் அங்கு போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. தி.நகரில் உள்ள சுரங்க பாதையில் சொகுசு பேருந்து ஒன்று சென்று கொண்டிருந்தது. அப்போது அந்த பேருந்து சிக்கிக் கொண்டது. இதையடுத்து பேருந்தை பின்னோக்கி அல்லது முன்னோக்கி இயக்க டிரைவர் முயற்சித்தார். ஆனால் பேருந்து வசமாக சிக்கிக் கொண்டதால் அவ்வாறு இயக்கும்போது பாலத்தில் விரிசல் ஏற்படுகிறது. இதனால் அந்த முயற்சியும் கைவிடப்பட்டுள்ளது. தீயணைப்பு துறைக்கு தகவல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. முக்கியமான சுரங்க பாதை என்பதால் அங்கு பஸ் சிக்கியதில் போக்குவரத்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் அலுவலகம் முடித்துவிட்டு வீடு திரும்புவோர் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Source: OneIndia

English summary

T. Nagar, Chennai miners caught in the path of the luxury bus. Due to the excitement caused by cracks in the bridge

Chennai: Chennai in the city on the path to Deluxe duraisamy mining c