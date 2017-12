திருப்பூர் : நொய்யல் ஆற்றில் தினமும் ஒரு கலரில் நுரை வருவதாக விவசாயிகள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். சோப்பு போட்டு குளிப்பதால் நொய்யல் ஆற்றில் நுரை வருவதாக அமைச்சர் கருப்பண்ணன் கூறியிருந்தார். தற்போது கலர் நுரை வருவதால் மக்கள் கலர், கலராக சோப்பு போடுகிறார்களா என விவசாயிகள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

Noyyal River comes in colour to colour the foam SOAP? The question is to the Minister

Noyyal River in tiruppur: an everyday farmer that color foam