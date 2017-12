உதகையில் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா அலங்கார வளைவு அமைத்த போது மின்சாரம் பாய்ந்து ஒருவர் பலி

உதகை: உதகையில் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா நடைபெறவுள்ளதையொட்டி அலங்கார வளைவு அமைத்த ஒருவாறு உயிரிழந்துள்ளார். அலங்கார வளைவு அமைத்த போது மின்சாரம் பாய்ந்ததால் தொழிலாளி பாபு என்பவர் உயிரிழந்துள்ளார். உதகையில் வரும் 30ம் தேதி எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா நடைபெறவுள்ளது. முன்னதாக கோவையில் எம்ஜிஆர் நூற்றாண்டு விழா அலங்கார வளைவில் மோதி ஒருவர் உயிரிழந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Source: Dinakaran

English summary

The decorative arch in Ooty Mgr centenary when electricity flows one killed

