ஓகி புயல் பாதிப்புகளை பார்வையிடும் மத்தியக்குழுவிடம் திமுக எம்எல்ஏக்கள் மனு

நாகர்கோவில்: ஓகி புயல் பாதிப்புகளை பார்வையிடும் மத்திய குழுவிடம் திமுக எம்எல்ஏக்கள் மனுக்கள் அளித்த்துள்ளனர். ஓகி புயல் பாதிப்புகள் தொடர்பான மனுவை மத்தியக்குழுவிடம் எம்எல்ஏக்கள் அளித்துள்ளனர். கன்னியாகுமரி நாகர்கோவில் ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் உள்ள மத்தியக் குழுவிடம் சுரேஷிராஜ் பிரின்ஸ், மனோதங்கராஜ் உள்ளிட்ட 5 திமுக எம்எல்ஏக்கள் மனு அளித்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

The effects of the storm, visit Central Ohio Secretary of DMK legislators petition under

Nagercoil: visit the Central Committee Ohio Board of storm damage where DMK, eg.