வேலூர்: வேலூர் ராணிப்பேட்டை அருகே தொழிற்சாலையில் இயந்திரத்தில் சிக்கி 3 தொழிலாளர்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். சிப்காட்டில் தனியார் தோல் தொழிற்சாலையில் பணி புரிந்து கொண்டிருந்த போது இயந்திரத்தில் சிக்கி 3 பேர் இறந்துள்ளனர். ஜெயச்சந்திரன் உள்ளிட்ட 3 பேர் பலியாகியுள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Near the factory in ranipet, Vellore and stuck in the machine kills 3

