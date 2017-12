தி.நகர் துரைசாமி பாலத்தில் சிக்கிய சுற்றுலா பேருந்து: ஒரு மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு

தி.நகர் துரைசாமி சுரங்கப்பாலத்தில் சுற்றுலா பேருந்து ஒன்று சிக்கிக்கொண்டது. ஒரு மணி நேரப் போரட்டத்திற்கு பின்னர் பொதுமக்கள் உதவியுடன் மீட்கப்பட்டது.

சென்னை மாம்பலத்திற்கு பாண்டிச்சேரியிலிருந்து திருமண நிகழ்ச்சியில் கலந்துக்கொள்ள சுமார் 50 பேர் தனியார் பேருந்தை வாடகைக்கு அமர்த்தி வந்திருந்தனர். திருமண நிகழ்ச்சி முடிந்த பின்னர் அனைவரும் சென்னை மெரினா கடற்கரைக்கு சுற்றிப்பார்க்க கிளம்பினர்.

பேருந்தை ஓட்டிய ஓட்டுநர் சென்னைக்கு புதுசு என்பதால் வழி கேட்டு வழி கேட்டு துரை சாமி சுரங்கப்பாலம் வழியாக செல்ல முடிவெடுத்து வந்துவிட்டார். முன்னால் மாநகர பேருந்துகள் செல்வதைப் பார்த்து இவரும் பேருந்தை ஓட்டிச்சென்றுள்ளார். ஆனால் பாலத்தில் பேருந்தின் முன் பாகம் நுழைந்த உடனே உயரம் காரணமாக பாலத்தில் சிக்கிக்கொண்டது.

முன்னாடி போகும் அரசுப் பேருந்து போகிறது நம்ம பேருந்து ஏன் போகவில்லை என்று மேலும் அவர் பேருந்தை இயக்க மேல்தளம் மேலும் பாலத்தின் உட்புறச் சுவற்றில் உரச பலத்த சத்தத்துடன் பேருந்து முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் நகர முடியாமல் சிக்கிக்கொண்டது.

பேருந்தை பின்னால் எடுக்க முயன்றபோது வசமாக சிக்கி இருந்தது தெரிய வந்தது. இதனால் பேருந்துக்கு பின்னல் வந்த வாகனங்கள் செல்ல முடியாமலும் முன்னால் முந்திசென்று எதிர்புறம் வழியில் நுழைந்ததாலும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து பேருந்திலிருந்து பயணிகள் இறக்கிவிடப்பட்டனர்.

பேருந்தை இயக்கி பொதுமக்கள் உதவியுடன் போலீஸார் பின் பக்கமாக தள்ளினர் இதனால் பாலத்தின் அடி பாகத்தில் பலத்த சேதம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து மீட்பு பணி நிறுத்தப்பட்டது. பின்னர் பொதுமக்களில் ஒரு பேருந்து ஓட்டுநர் சில யோசனைகள் சொன்னார். பேருந்தின் 6 டயர்களிலிருந்தும் காற்று இறக்கப்பட்டு உயரம் குறைக்கப்பட்டது. பின்னர் ஓரளவு பாலத்தின் உள்ளே பேருந்தை செலுத்தி பேருந்தின் டாப்பிலுள்ள லக்கேஜ் தேவையற்ற ரப்பர் அடுக்குகள் நீக்கப்பட்டு பொதுமக்கள் உதவியுடன் ஒரு மணி நேர போராட்டத்திற்கு பின்னர் பேருந்து வெளியே தள்ளப்பட்டது.

பின்னர் சிரமப்பட்டு பின்னோக்கி சென்ற பேருந்து பாலத்தின் மேலே நிறுத்தப்பட்டது. அஜாக்கிரதையாக இருந்து பாலத்துக்கு சேதம் விளைவித்த குற்றத்தின் கீழ் போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீஸார் வழக்குத்தொடர உள்ளனர்.

சென்னையில் காலை 8 மணி முதல் இரவு 10 மணி வரை லாரிகள், பேருந்துகள் உள்ளே வரக்கூடாது என்பது ஆம்னி பேருந்துகள், சுற்றுலா பேருந்துகள் கடைபிடிப்பதில்லை. ஐடி நிறுவனங்கள், கல்லூரிகளும் பெரிய பேருந்துகளையே சென்னைக்குள் பயன்படுத்துகின்றன. போக்குவரத்து போலீஸாரும் இதுப்பற்றி கண்டுக்கொள்வதில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு உள்ளது.

