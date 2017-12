வெற்றிவேல் கோரிக்கை ஏற்று முன் ஜாமீன் மனு ஜன.3-ம் தேதி விசாரணை: உயர் நீதிமன்றம் ஒத்திவைப்பு

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதாவின் சிகிச்சை தொடர்பான வீடியோ வெளியிட்ட விவகாரத்தில் வெற்றிவேல் முன் ஜாமின் மனுவை அவரது கோரிக்கையை ஏற்று ஜனவரி 3-ம் தேதிக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் ஒத்திவைத்தது.

மறைந்த முதல்வர் ஜெயலலிதா மருத்துவ சிகிச்சை பெற்றது தொடர்பான வீடியோ காட்சியை டிடிவி தினகரனின் ஆதரவாளர் வெற்றிவேல் ஆர்.கே.நகர் வாக்குப்பதிவுக்கு முதல் நாளான கடந்த 20-ம் தேதி வெளியிட்டார். இதுதொடர்பாக ஆர்.கே.நகர் தேர்தல் அதிகாரி கொடுத்த புகார் அடிப்படையில் புதுவண்ணாரப்பேட்டை போலீஸார் வெற்றிவேல் மீது பிரிவு 188-ன் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்தனர்.

அதேபோன்று ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக விசாரணை நடத்தி வரும் ஓய்வு பெற்ற ஐகோர்ட்டு நீதிபதி ஆறுமுகசாமி விசாரணை ஆணையத்தின் செயலாளர் பன்னீர்செல்வம் அண்ணாசதுக்கம் காவல் நிலையத்தில் கொடுத்த புகாரின் பேரில் வெற்றிவேல் மீது அண்ணா சதுக்கம் போலீஸார் 6 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குத் தொடர்ந்தனர்.

இந்த நிலையில் போலீஸார் தன்னை கைது செய்யாமல் இருக்க தனக்கு முன் ஜாமீன் வழங்க வேண்டும் என்று வெற்றிவேல் சென்னையில் உள்ள மாவட்ட செசன்சு கோர்ட்டில் மனு தாக்கல் செய்தார். இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிபதி சுபாதேவி வெற்றிவேலின் முன்ஜாமீன் மனுவை தள்ளுபடி செய்து டிசம்பர் 22-ம் தேதி உத்தரவிட்டார்.

இதனையடுத்து, நேற்று மீண்டும் முன் ஜாமீன் கோரி வெற்றிவேல் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத்தாக்கல் செய்தார். இந்த வழக்கு இன்று நீதிபதி பொங்கியப்பன் முன்னிலையில் விசாரணைக்கு வந்தபோது, வழக்கை அடுத்த வாரத்துக்கு ஒத்திவைக்க வேண்டுமென வெற்றிவேல் தரப்பில் கோரிக்கை வைக்கப்பட்டது. இதனையடுத்து வழக்கை ஜனவரி 3-ம் தேதிக்கு நீதிபதி ஒத்திவைத்தார்.

