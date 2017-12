பாம்பன் தூக்குப்பாலத்தை அடுத்தடுத்து கடந்து சென்ற 4 கப்பல்கள்!

ராமேஸ்வரம்: ராமேஸ்வரம் பாம்பன் தூக்குப் பாலத்தை அடுத்தடுத்து 4 கப்பல்கள் இன்று கடந்து சென்றன. ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள பாம்பன் தூக்குப் பாலம் புகழ்பெற்றதாகும். இந்த கடல் வழிப்பாதையை கொல்கத்தா, அந்தமான் தீவுகளுக்கு செல்லலாம். இந்த தூக்குப்பாலத்தின் வழியாகத்தான் ராமேஸ்வரத்திற்கு ரயில்கள் செல்கின்றன. இந்நிலையில் இன்று மும்பை, கோவா பகுதிகளில் இருந்து மிதவை மற்றும் பயணிகள் கப்பல்கள் பாம்பன் துறைமுகத்திற்கு வந்தன. கொல்கத்தா, அந்தமான் தீவுகளுக்கு செல்லவதற்காக அந்த கப்பல்கள் புறப்பட்டன. அவற்றிற்கு வசதியாக பாம்பன் தூக்குப்பாலம் திறக்கப்பட்டது. அதன் வழியாக நான்கு கப்பல்களும் கடந்து சென்றன. இதை அங்கிருந்த பொதுமக்கள் ஆர்வத்துடன் பார்த்தனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Pamban thukuppalam has been passed to the next 4 ships!

Rameswaram: Rameshwaram pamban bridge lifting successive 4 ships