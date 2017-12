சப்வே கட்டாத ரயில்வேயை கண்டித்து கோவையில் 600 வீடுகளில் கருப்பு கொடி ஏற்றி போராட்டம்

கோவை: கோவை பீளமேட்டில் இருந்து விளாங்குறிச்சி சாலை வழியாக காந்திமாநகர், கணபதி பகுதிக்கு செல்லும் சாலையில் பீளமேடு ரயில்வே ஸ்டேஷன் உள்ளது. இதன் அருகே ரயில்வே கேட் பகுதியில் மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை சார்பில் ரூ.31 கோடியில் ரயில்வே மேம்பாலம் கட்டப்பட்டடு இம்மாதம் மாதம் முதல் வாரத்தில் திறக்கப்பட்டது. இந்த மேம்பாலத்தின் கீழ் பகுதியில், ரயில்வே கேட் அருகே 16 அடி அகலம், 7 அடி உயரத்தில் சுரங்கப்பாதை(சப்-வே) ரயில்ேவ நிர்வாகத்தால் கட்ட 2011ல் திட்டமிடப்பட்டது. ஆனால், இதுவரை கட்டவில்லை. இதனால் மேம்பாலத்தின் இருபுறமுள்ள பகுதிகளை சேர்ந்த மக்கள் ஒருபுறத்தில் இருந்து மற்றொரு புறத்திற்கு செல்ல மேம்பாலத்தின் மேல் ஏறி பாலத்தை கடக்க வேண்டியுள்ளது. இந்நிலையில், பீளமேடு ரயில்வே மேம்பாலத்தின் கீழ் சப்-வே கட்டித்தராத சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிர்வாகத்தை கண்டித்து கன்ஸ்யூமர் வாய்ஸ் அமைப்பு, அப்பகுதி குடியிருப்போர் நலச்சங்கங்களின் சார்பில் இன்று வீடுகளில் கருப்பு கொடி கட்டி போராட்டம் நடத்தப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது. அதன்படி, எல்லைத்தோட்டம் ரோடு, முருகன் நகர், இந்திராகாந்தி நகர், ஆர்.வி.லேஅவுட், ஹட்ேகாகாலனி மற்றும் சுற்றுப்புற பகுதிகளில் உள்ள 600 வீடுகளில் கருப்புக் கொடி கட்டி இன்று போராட்டம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

Non-railway subway built denounced the black flag in 600 homes, this struggle

