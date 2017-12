தமிழகம் வந்த மத்திய குழுவிற்கு 13 கோரிக்கைகள்: மு.க.ஸ்டாலின் கடிதம்

ஒகிப்புயல் சேதங்களை பார்வையிட தமிழகம் வந்துள்ள மத்திய குழு தலைவர் பாலிக்கு திமுக சார்பில் 13 கோரிக்கைகள் வைத்து மு.க.ஸ்டாலின் எழுதிய கடிதம் அவரிடம் அளிக்கப்பட்டது.

கடிதத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் கூறியிருப்பதாவது:

“தமிழகத்திற்கு வருகை தந்துள்ள மத்திய குழுவினரை, திமுகவின் சார்பில் வரவேற்பது எனது கடமையாகும். கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் கடந்த 29 மற்றும் நவ.30 ஆகிய தேதிகளில் ஒக்கிப் புயல் மற்றும் மழை வெள்ளத்தால் குமரி மாவட்ட மீனவர்கள் மற்றும் ரப்பர், வாழை, தென்னை, நெல்பயிர் மற்றும் தோட்டப் பயிர் விவசாயிகள் தங்கள் வாழ்வாதாரத்தை முழுமையாக இழந்து தவிக்கின்றனர்.

புயல் தாக்கி 30 நாட்கள் கடந்துள்ள நிலையில், இன்னும் உயிரிழந்த மீனவர்களின் எண்ணிக்கை மற்றும் காணாமல் போன மீனவர்களின் நம்பகத்தன்மையுள்ள எண்ணிக்கையை மத்திய – மாநில அரசுகள் இதுவரை தெளிவாக வெளியிடவில்லை என்பதும், நூற்றுக்கணக்கான மீனவர்கள் இன்னும் கரை திரும்பவில்லை என்பதும் மீனவ சமுதாய மக்கள் மத்தியில் பேரதிர்ச்சியையும் பெரும் சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

2569 ஹெக்டர் நிலத்திலுள்ள ரப்பர் மரங்கள், 2445 ஹெக்டேர் வாழை மரங்கள், 182 ஹெக்டேர் மரவள்ளி கிழங்கு, 415 ஹெக்டேர் நெல்பயிர் 119 ஹெக்டேர் தென்னை மரங்கள் உள்ளிட்ட ஆயிரக்கணக்கான ஹெக்டேர் விவசாயம் முழுமையாக அழிந்து அதை நம்பியிருக்கின்ற விவசாயிகள் தமது நிகழ்கால மற்றும் எதிர்கால வாழ்க்கையையே இழந்து நிற்கிறார்கள்.

மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலை, மாநில நெடுஞ்சாலை மற்றும் கிராமப்புற, நகர்ப்புற சாலைகள் உள்ளிட்ட உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்டு, ஏரிக் கால்வாய்கள் உடைபட்டு, பாலங்கள் சேதமடைந்துள்ளன. ஆயிரக்கணக்கான ஏழை மக்கள் தங்கள் வீடுகளை இழந்து குடியிருக்க இடமின்றி தவித்துக் கொண்டிருக்கின்றனர்.

விவசாயிகளுக்கும், மீனவர்களுக்கும் வீடுகளை இழந்தவர்களுக்கும் உரிய நிவாரணம் வழங்க வேண்டியும் சேதமடைந்துள்ள சாலைகள் மற்றும் பாலங்களை மறு சீரமைப்பு செய்திடவும் பின்வரும் கோரிக்கைகளை மத்திய குழுவிடம் திமுக சார்பிலும், தமிழக சட்டமன்ற எதிர்கட்சி தலைவர் என்ற முறையிலும் முன் வைக்கிறேன்:

1. குமரி மாவட்டத்தை தேசிய பேரிடர் மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும்.

2. இறந்தவர்கள் அனைவருடைய குடும்பங்களுக்கும் 25 லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்க வேண்டும்.

3. சேதமடைந்த வள்ளங்களுக்கு சேதத்தை மதிப்பீடு செய்து சேதத்திற்கு ஏற்ப இழப்பீடு வழங்க வேண்டும்.

4. மீன் வலை சேதம் அடைந்தவர்களுக்கு அதற்கான இழப்பீடு தொகை வழங்க வேண்டும்.

5. ஓக்கிப் புயலால் கடலில் காணாமல் போன மீனவர்கள் எண்ணிக்கையை உடனடியாக வெளியிட வேண்டும்.

6. ரப்பர், தென்னை, வாழை மற்றும் தோட்டப் பயிர்களுக்கு அதற்கான உற்பத்தி செலவை நிவாரண தொகையாக வழங்க வேண்டும்.

7. நெற்பயிருக்கு முழு இழப்பீடு தொகை வழங்க வேண்டும்.

8. பயிர்க் காப்பீடு இழப்பீட்டுத் தொகையை இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிகள் உடனடியாக வழங்கிட ஆணை பிறப்பிக்க வேண்டும்.

9. தேனீ வளர்ப்பு விவசாயிகளுக்கு உரிய நிவாரணம் வழங்கிட வேண்டும்.

10. மீனவர்கள், விவசாயிகள் கடன்களை ரத்து செய்ய வேண்டும்.

11. வீடு சேதம் அடைந்தவர்களுக்கு சேதத்திற்கு ஏற்ப அதனைப் புதுப்பிப்பதற்கு ஆகும் செலவை கணக்கிட்டு அத்தொகையை இழப்பீடாக வழங்க வேண்டும்.

12. பெருங்காற்று, புயல், பேரிடர்கள் மற்றும் கடல் கொந்தளிப்பு நேரங்களில் கடலில் தத்தளிக்கும் மீனவர்களை தேடிக் கண்டுபிடித்திட ஹெலிகாப்டர் இறங்கு தளம் மற்றும் தேடுதல் கப்பல் வசதியுடன் கூடிய Naval Base கன்னியாகுமரி அல்லது குளச்சல் பகுதியில் நிரந்தரமாக ஏற்படுத்த வேண்டும்.

13. கன்னியாகுமரி மாவட்ட மீனவர்களுக்கு அதி நவீன ஒயர்லெஸ் (Wireless) கருவிகளை அரசு செலவிலேயே வழங்க வேண்டும்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் மறுவாழ்வுப் பணிகளுக்கும், சீரமைப்புப் பணிகளுக்கும் மேற்கண்ட கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற மத்திய குழு எந்தவிதத் தயக்கமுமின்றி பரிந்துரை செய்வதுடன் ஏற்கனவே தமிழக அரசின் சார்பில் டிச.19, 2017 அன்று பிரதமரிடம் கோரப்பட்டுள்ள 13520 கோடி ரூபாய் நிதி மற்றும் நிவாரண உதவிகளையும், மத்திய அரசு அறிவித்துள்ள நிவாரண உதவிகளையும் மேலும் கால தாமதமின்றி வழங்கிட மத்திய குழு ஆவண செய்ய வேண்டும்.

மறுவாழ்வுப் பணிகளிலும் உரிய நிவாரணம் வழங்குவதிலும் மேலும் காலக்கடத்தல் நேருமானால், பாதிப்புக்காளாகியிருக்கும் மக்கள் விரக்தியின் விளிம்புக்கே சென்றுவிடுவார்கள் என்பதை, ஆழ்ந்த கவனத்தில் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன்.”

இவ்வாறு அவர் கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

Source: The Hindu

