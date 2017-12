நாகர்கோவில் பஸ் நிலையத்தில் கட்டுமான பணி முடிந்தும் திறக்கப்படாத கழிவறை: ஆணையர் முதல் கலெக்டர் வரை ஆய்வு செய்தும் பலன் இல்லை

நாகர்கோவில்: நாகர்கோவில் அண்ணா பஸ் நிலையத்தில் கட்டி முடிக்கப்பட்டு பல மாதங்கள் ஆகியும் கட்டண கழிப்பிடம் திறக்கப்படாமல் உள்ளது. கலெக்டர், எம்.பி., ஆணையர் என பலரும் பார்த்து சென்ற பின்னரும் எந்த வித நடவடிக்கையும் இல்லை. நாகர்கோவில் மீனாட்சிபுரம் அண்ணா பஸ் நிலையம், மாவட்டத்தின் மிக முக்கியமான பஸ் நிலையம் ஆகும். காலை முதல் இரவு வரை பயணிகள் மற்றும் இளம்பெண்கள், மாணவ, மாணவிகளின் கூட்டம் அலைமோதிய வண்ணம் இருக்கும். இந்த பஸ் நிலையத்தில் பயணிகளின் வசதிக்காக பஸ் நிலையத்தின் பின்புற வாசலையொட்டி கட்டண கழிப்பிடம் இருந்தது. இந்த கட்டண கழிப்பிடத்தை இடித்து விட்டு புதிதாக கட்டும் வகையில் சுமார் இரண்டரை வருடங்களுக்கு முன் கட்டுமான பணிகள் தொடங்கின. நீண்ட இழுபறிக்கு பின் இந்த கழிவறை கட்டி முடிக்கப்பட்டது. தற்போது உள்ளாட்சி அமைப்புகள் இல்லாததால் பொறுப்புகள் அனைத்தும் ஆணையர் வசம் உள்ளது.இந்த கழிவறையில் கட்டுமான பணிகள் அனைத்தும் முடிவடைந்து விட்டது. ஆனால் மின்சார இணைப்பும், தண்ணீர் வசதி அமைக்கவும் எந்த வித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்பட வில்லை. இதனால் கட்டுமான பணிகள் முடிந்தும், 10 மாதங்கள் வரை ஆகியும் அண்ணா பஸ் நிலையத்தின் கழிவறை திறக்கப்படாமல் இருக்கிறது. விஜயகுமார் எம்.பி., கலெக்டர் சஜ்ஜன்சிங் சவான், ஆணையர் சரவணக்குமார் என பலரும் பஸ் நிலையத்துக்கு வந்து ஆய்வு நடத்தி சென்று விட்டனர்.

1 வாரத்தில் திறக்கப்படும். 10 நாளில் திறக்கப்படும் என வாக்குறுதி அளித்தனர். ஆனாலும் இன்னும் இந்த கழிவறை திறக்கப்பட வில்லை.இந்த பஸ் நிலையத்துக்கு ஆயிரக்கணக்கான பயணிகள் வருகிறார்கள். இந்த பஸ் நிலையத்தின் பின்புறம் இலவச கழிப்பிடம் உள்ளது. அங்கு பகல் நேரங்களில் கூட பெண்கள் செல்ல முடியாது. குடிபோதையில் நின்று கொண்டு சில விஷமிகள் வம்பு செய்த வண்ணம் உள்ளனர். மேலும் இந்த கழிவறை எப்போதாவது ஒருமுறை தான் சுத்தம் செய்யப்படும். இதனால் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. இரவு நேரங்களில் இந்த இலவச கழிவறைக்கு சென்றால் பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. இதனால் யாரும் அங்கு செல்வதில்லை. கழிவறை வசதி இல்லாததால் மாணவிகள், இளம்பெண்கள் கடும் சிரமத்துக்கு உள்ளாகி உள்ளனர். மாவட்டத்தின் மிக முக்கியமான பஸ் நிலையத்தில் கழிவறை பணியை கிடப்பில் போட்டு விட்டு, அதிகாரிகள் வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டு இருப்பது பயணிகளை வேதனை அடைய செய்துள்ளது. ஒரு பஸ் நிலையத்தில் கழிவறை, குடிநீர் என்பது மிகவும் அத்தியாவசிய தேவையானதாகும். அந்த தேவையை கூட பூர்த்தி செய்ய முடியாத நிர்வாகம் இருந்து என்ன பயன்? என்று பயணிகள் கேள்வி எழுப்பி உள்ளனர்.

Source: Dinakaran

