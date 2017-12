ஆம்பூர் அருகே வியப்பில் ஆழ்த்தும் மக்கள் உயர்கல்வி, பதவிகளில் சிறந்து விளங்கும் கிராமம்

ஆம்பூர்: ஆம்பூர் அருகே உள்ளது அரங்கல்துருகம் ஊராட்சி. இந்த ஊராட்சியில் பழைய அரங்கல்துருகம், புது அரங்கல்துருகம், சுட்டக்குண்டா, பொன்னப்பல்லி, அபிகிரிப்பட்டரை, காரப்பட்டு, பாரதிநகர், காட்டு வெங்கடாபுரம், மத்தூர் கொல்லை என பல்வேறு கிராமங்கள் உள்ளன. இந்த அரங்கல்துருகம் ஊராட்சியில் பல்வேறு பழமை வாய்ந்த சின்னங்கள் காணப்படுகின்றன. இந்த ஊருக்கு நடுவே மலை உள்ளது. மலையின் மீது உள்ள கோட்டை புகழ் பெற்றது. கோட்டைக்கு அருகே உள்ள இஸ்லாமியர்களின் வழிப்பாட்டு தலமான தர்கா உள்ளது. அங்கு ஆண்டு உரூஸ் விழா மிக சிறப்பாக கொண்டாப்படுகிறது. அதே போல் மத்தூர் கொல்லை நந்திசுனை, காட்டு வெங்கடாபுரம் கிழக்கே உள்ள ஆர்மா மலை. பொன்னப்பல்லி அருகே உள்ள இடையன் கல் போன்றவை புகழ்பெற்ற இடங்களாக உள்ளது. சுட்டக்குண்டா மலைகளால் சூழப்பட்ட கிராமம் ஆகும். சுற்றிலும் குன்றுகளால் சூழப்பட்ட ஊர் என்பதால், தெலுங்கில் “சுட்டினு குண்டா “ என அழைக்கப்பட்டு, நாளடைவில் “சுட்டக்குண்டா “ என அழைத்து வருவதாக இப்பகுதி மக்கள் கூறுகிறார்கள்.இந்த சுட்டக்குண்டா இராணுவ முகாம் என்னும் பகுதி உள்ளது. சுமார் இரண்டு ஏக்கர் பரப்பளவில் இது அமைந்து உள்ளது. இந்த ராணுவ முகாமில் இருந்து ஆந்திர பகுதிகளுக்கு செல்லும் ராணுவ சாலை (Military Road) உள்ளது. இங்கு ராணுவம் முகாம் அமைந்திருந்த காலத்தில் அங்கு சென்று வந்த அப்பகுதி சிறுவர்கள் தாங்களும் கல்வி கற்று ராணுவம் மற்றும் அரசு பணிகளில் உயர் பொறுப்புகளிலும் வர ஆசைப்பட்டு படித்ததாகவும், அது இன்று வரை தொடர்வதாகவும் ஊர் பெரியவர்கள் கூறுகின்றனர். இந்த சுட்டக்குண்டா கிராமத்தில் பிற்படுத்தப்பட்டோர், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் பழங்குடி இனத்தை சேர்ந்த “இருளர்” சமூகத்தினர் உள்ளனர். இங்குள்ள இளைஞர்களும், இளம்பெண்களும் கலை, அறிவியல், பொறியியல் படிப்புகள் என பட்டய படிப்புகள், பட்ட மேற்பபடிப்புகள் படித்து பல்வேறு பணிகளில் உள்ளனர். இந்த ஊரில் படித்தவர்கள் காவல்துறை, ராணுவம், ஆசிரியர், கிராம நிர்வாவ அலுவலர்கள், அரசு பணியாளர்களாக பணி புரிந்து வருகின்றனர். அதேபோல் சென்னை, பெங்களூர், ஐதராபாத் உள்ளிட்ட நகரங்களில் பல்வேறு தனியார் நிறுவனங்களில் பணியாற்றி வருகின்றனர். சுமார் 80 வீடுகளே உள்ள இந்த கிராமத்தில் 70 சதவீதம் பேர் உயர்கல்வி படித்து உயர்பொறுப்புகளில் இருப்பது சுற்றுபுற கிராமங்களில் உள்ளவர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

