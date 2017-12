திருவல்லிக்கேணியில் கொடுக்கல் வாங்கல் தகராறில் வாலிபர் கடத்தல்: 4 பேர் கைது

திருவல்லிக்கேணியில் பணம் கொடுக்கல் வாங்கல் விவகாரத்தில் வாலிபரை கடத்திய 4 பேரை போலீஸார் கைது செய்தனர்.

முஹமது புஹாரி என்பவர் திருநெல்வேலி மாவட்டம் தென்காசியில் மணல் வியாபாரம் செய்து கொண்டிருந்த போது தென்காசியை சேர்ந்த சாகுல் ஹமீது என்பவருடன் பழக்கம் ஏற்பட்டு கடந்த 2016-ம் ஆண்டு அவரிடம் கடனாக ரூ 44 லட்சம் பெற்றுள்ளார்.

நாளடைவில் சாகுல் ஹமீது பணத்தை திருப்பி கேட்க தற்போது தர இயலாது என்ற கூறியதால் கடந்த ஜூலை மாதம் தென்காசி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார். இதையடுத்து புஹாரி ரூ 4 லட்சம் மட்டும் கொடுத்து விட்டு மீதி பணத்திற்கு அவகாசம் கேட்டுள்ளார், பின்பு தென்காசியில் இருந்து யாருக்கும் தெரியாமல் தலைமறைவாகி விட்டார்.

பின்னர் திருப்பூர் சென்ற புஹாரி அங்கிருந்து மண்ணடிக்கு வந்து அங்குள்ள விடுதி ஒன்றில் தங்கியிருந்துள்ளார். இதற்கிடையில் பணத்தை கொடுத்த சாகுல் ஹமீது தனது தந்தை மூலம் அவருக்கு தெரிந்த நண்பர் சுலைமான் சேட் என்பவரிடம், ரூ.40 லட்சத்துடன் புஹாரி மாயமான விஷயத்தை கூறி அடையாளங்களை கொடுத்துள்ளார்.

சில நாள் கழித்து சுலைமான் சேட் மற்றும் நான்கு நபர்கள் சையது முகமது புஹாரியை மண்ணடியில் பார்த்து விட்டு அவரை பிடித்து பணத்தை தருமாறு கேட்டு திருவல்லிக்கேணி அழைத்து வந்து தசூதிகான் தெருவில் உள்ள ஒரு தனியார் தங்கும் விடுதியில் தங்க வைத்தனர்.

இது குறித்து திருவல்லிக்கேணி துணை ஆணையருக்கு கிடைத்த தகவலின் பேரில் விடுதியை சோதனையிட்ட திருவல்லிக்கேணி போலீஸார் புஹாரியை மீட்டனர்.

பின்னர் புஹாரியின் புகாரின் பேரில் அவரை கடத்திய அடைத்து வைத்ததாக தென் காசியை சேர்ந்த சாகுல்அமீது(37), செங்குன்றத்தை சேர்ந்த சையது அலிம் புஹாரி(37), மேலப்பாளையத்தை சேர்ந்த காஜாநிஜாமுதீன்(44) நெல்லை டவுன் பகுதியை சேர்ந்த கீரா(32) ஆகிய நான்கு நபர்களை கைது செய்தனர்.

Source: The Hindu

