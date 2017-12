ஆரணி டிஎஸ்பி முன்னிலையில் நெற்பயிர் சேதப்படுத்தப்பட்ட விளைநிலத்தில் நீதிபதி ஆய்வு

திருவண்ணாமலை: திருவண்ணாமலை மாவட்டம், ஆரணி அடுத்த காமக்கூர் கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள் சாவித்திரி, சாமுண்டீஸ்வரி. உறவினர்களான இவர்களுக்குள் நிலம் பாகப்பிரிவினை தொடர்பாக ஆரணி கோர்ட்டில் கடந்த 2014ம் ஆண்டு முதல் வழக்கு நடந்து வருகிறது. இந்நிலையில் இருதரப்பினருக்கும் இடையே சமீபத்தில் ஏற்பட்ட தகராறு தொடர்பாக களம்பூர் போலீசில் சாமுண்டீஸ்வரி புகார் அளித்தார். போலீஸ் நடவடிக்கை எடுக்காததால், வேலூர் சரக டிஐஜியிடம், சாமுண்டீஸ்வரி புகார் அளித்திருந்தார். இதன்பேரில் கடந்த 25ம்தேதி காமக்கூர் கிராமத்துக்கு சென்ற ஆரணி டிஎஸ்பி ஜெரீனாபேகம் மற்றும் போலீசார் சாவித்திரி பயிரிட்டிருந்த நெற்பயிரை டிராக்டர் ஏற்றி நாசப்படுத்தினர். இச்சம்பவத்தின் வீடியோ, சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவியது. இந்நிலையில், திருவண்ணாமலை மாவட்ட நீதிபதியும், மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு தலைவருமான ஜி.மகிழேந்தி, நாசப்படுத்தப்பட்ட விளைநிலத்தை நேற்று பார்வையிட்டார். அப்போது அவர் கூறியதாவது ‘நெற் பயிர் சேதப்படுத்தும் காட்சிகளையும், செய்திகளையும் செய்தித்தாள் மற்றும் ஊடகங்கள் மூலம் பார்த்தேன். எனவே, மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு தலைவர் மற்றும் மனித உரிமை நீதிபதி எனும் அடிப்படையில் நேரில் வந்து பார்வையிட்டேன். இதுதொடர்பாக, பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தரப்பில், மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவிடம் புகார் அளித்தால் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்’ என்றார். டிராக்டர் டிரைவர் மீது வழக்குப்பதிவு

சாகுபடி செய்திருந்த நெற்பயிரை டிராக்டர் இயக்கி சேதப்படுத்திய சம்பவம் தொடர்பாக, டிராக்டர் டிரைவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க திருவண்ணாமலை எஸ்பி பொன்னி உத்தரவிட்டிருந்தார். அதன்படி, டிராக்டர் டிரைவர் சதாசிவம் மற்றும் சாமுண்டீஸ்வரி ஆகியோர் மீது, களம்பூர் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

