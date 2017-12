அரசு அறிவித்த 70 குவாரிகளை திறக்க மணல் லாரி உரிமையாளர்கள் உண்ணாவிரத போராட்டம்

சேலம்: சேலம் மாவட்ட ஒருங்கிணைந்த மணல் லாரி உரிமையாளர்கள் நலச்சங்கம் சார்பில், சங்க தலைவர் செல்வராஜ் தலைமையில் சேலத்தில் உண்ணாவிரத போராட்டம் நேற்று நடந்தது. இதில் தமிழ்நாடு மணல் லாரி உரிமையாளர் சம்மேளனத்தின் தலைவர் செல்ல.ராசாமணி உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர். போராட்டத்தில் தமிழ்நாடு மணல் லாரி உரிமையாளர் கூட்டமைப்பின் தலைவர் யுவராஜ் கூறியதாவது:

தமிழகத்தில் 10 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட கட்டட தொழிலாளர்களும், ஒரு லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட லாரி உரிமையாளர்களும் உள்ளனர். தற்போது, தமிழகத்தில் 7 மணல் குவாரிகள் மட்டுமே செயல்பட்டு வருகிறது. லாரி உரிமையாளர்கள் மற்றும் கட்டுமான தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரத்தை பாதுகாக்க, அரசு அறிவித்த 70 மணல் குவாரிகளையும் உடனடியாக திறக்க வேண்டும். தமிழகம் முழுவதும் செயல்படும் மணல் குவாரிகள் 6 மாதத்திற்குள் மூட வேண்டும் என மதுரை ஐகோர்ட் கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது. தமிழக அரசு இது சம்பந்தமாக மேல் முறையீடு செய்து, 3 ஆண்டு கால நீட்டிப்புக்கு அனுமதி வாங்க வேண்டும். இந்த கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றவில்லை என்றால், வரும் 11ம் தேதி மதுரையில் உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்துவோம். எம்.சாண்ட் தயாரிப்பாளர்கள் தரமில்லாமல் எம்.சாண்ட் தயாரித்து அதிக விலைக்கு விற்கின்றனர். தமிழக அரசு அனைத்து மாவட்டங்களிலும் அதிக எண்ணிக்கையில் எம்.சாண்ட் பிளாண்ட் அமைக்க வேண்டும். மணல் கடத்தலில் ஈடுபடும் மணல் லாரி உரிமையாளர்கள் மற்றும் டிரைவர்களை, குண்டர் சட்டத்தில் கைது செய்து, சம்பந்தப்பட்ட லாரிகளின் உரிமத்தை நிரந்தரமாக ரத்து செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு யுவராஜ் கூறினார்.

Source: Dinakaran

