ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர்: ஸ்ரீவில்லிப்புத்தூர் ஆண்டாள்-ரங்கமன்னார் கோயிலில் சொர்க்கவாசல் திறக்கப்பட்டது. சொர்க்கவாசல் வழியே வந்த ஆண்டாள், ரங்கமன்னார், வடபத்ர தாயை பக்தர்கள் ரசித்தனர். வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு பக்தர்கள் திரண்டனர்.

