திருச்சி: வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு தமிழகத்தில் உள்ள பல்வேறு பெருமாள் கோவில்களிலும் சொர்க்கவாசல் திறக்கப்பட்டது. திருச்சி ஸ்ரீரங்கம் நாமக்கல் வரதராஜ பெருமாள் உள்ளிட்ட அனைத்து கோவில்களிலும் சொர்க்கவாசல் திறக்கப்பட்டது. வைகுண்ட ஏகாதசியை முன்னிட்டு திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலிலும் சொர்க்கவாசல் திறக்கப்பட்டது.

Source: Dinakaran

English summary

Vaikunta ekadasi at various Vishnu temples of Tamil Nadu: said opening

Trichy: vaikunta ekadasi in Tamil Nadu on the occasion of various Perumal