கன்னியாகுமரி: ஓகி புயலால் பாதிக்கப்பட்ட கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதியில் 2வது நாளாக மத்தியக்குழு ஆய்வு செய்து வருகிறது. சுசீந்திரம், முட்டம், பேச்சிப்பாறை, குளச்சல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் 2வது நாளாக மத்தியக்குழுவினர் ஆய்வு செய்து வருகிறது.

Source: Dinakaran

English summary

Study on the 2nd day of the Central Committee in Kanyakumari

