மத்திய குழு இரண்டாம் நாளாக ஆய்வு: முறையாக இல்லை என பொதுமக்கள் புகார்

திருவள்ளூர்: சென்னையில் மழை வெள்ளம் பாதிப்பு குறித்து நேற்று ஆய்வு மேற்கொண்ட மத்திய குழுவினர் முறையாக ஆய்வு செய்யவில்லை என்று பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர். இந்நிலையில் இன்று திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், நெல்லை மாவட்டங்களிலும் மத்திய குழு ஆய்வு செய்து வருகிறது. சென்னையில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளில் ஆய்வு மேற்கொள்வதற்காக மத்திய குழு வந்துள்ளனர். நேற்று தலைமை செயலகத்தில் அதிகாரிகளுடன் ஆய்வு மேற்கொண்ட பிறகு மழை வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வீடியோ காட்சிகள் மற்றும் புகைப்படங்களை மத்திய குழுவினர் பார்வையிட்டனர். இதனை தொடர்ந்து ராயபுரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் மத்திய குழு ஆய்வு மேற்கொண்டது. அதே போல மேடவாக்கம், பெருங்களத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கும் சென்று மத்திய குழு ஆய்வு மேற்கொண்டது. மத்திய குழு முறையாக ஆய்வு மெற்கொள்ளவில்லை என்று பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். வெள்ளமே வடிந்து இயல்பு நிலைக்கு திரும்பிய பிறகு மத்திய குழு ஆய்வு மேற்கொள்ள வந்திருப்பது மிகுந்த வருத்தத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பதாகவும், அதேபோல இந்த ஆய்வின் மூலம் முறையான தகவல்கள் எதையும் மத்திய குழு திரட்ட முடியாது என்றும் பொதுமக்கள் தெரிவித்துள்ளனர். வெள்ளத்ததால் பாதிக்கப்பட்ட உடனே வராமல் மத்திய குழு இவ்வளவு காலதாமதமாக வந்து ஆய்வு மேற்கொள்வதற்கான காரணம் என்ன?, என்றும் பெதுமக்கள் கேள்வியெழுப்பியுள்ளனர். எனினும், தொடர்ந்து மத்திய குழு ஆய்வு மேற்கொண்டு வருகிறது. இன்று திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் உள்ளிட்ட சென்னையின் எல்லைப்புற பகுதிகளிலும் இன்று ஆய்வு மேற்கொள்ளவுள்ளது. இந்த ஆய்வுக்கு பிறகு தலைமை செயலகத்தில் முதலமைச்சரை சந்தித்து கலந்துறையாடல் செய்தபிறகு டெல்லிக்கு சென்று மத்திய குழு ஆய்வறிக்கையை தாக்கல் செய்யவுள்ளது. இதனை தொடர்ந்து வெள்ளம் மற்றும் புயலால் பாதிக்கப்பட்ட தமிழகத்திற்கு எவ்வளவு நிதி ஒதுக்கப்படும் என்பதை மத்திய அரசு அறிவிக்கும்.

Source: Dinakaran

English summary

The Central Committee of the second day of the trial that there was no public complaint properly:

Flooding in Chennai, tiruvallur: impact study yesterday merk