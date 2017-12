திருவாரூர்: நன்னிலத்தில் ஓஎன்ஜிசிக்கு எதிராக போராடிய 150 பேர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. நன்னிலம் பேருந்து நிலையம் முன் மக்கள் அதிகாரம் அமைப்பினர் நேற்று போராட்டம் நடத்தினர். ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட 150 பேர் மீது 2 பிரிவுகளின் கீழ் நன்னிலம் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

English summary

Nannilam in ohenjisikku 150 people protesting over the raised

Nannilam in thiruvarur: ohenjisikku 150 fighting men on vazhakuba